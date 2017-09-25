父女考入同校同专业 父亲:3年内不许女儿谈恋爱

本月9日，51岁的彭相虎带着女儿彭宋华一起来到了河北环境工程学院，今年高考，彭宋华考上了该学院环境科学系的环境法学专业，而彭相虎这次来并不仅仅是送女儿来报到的，他本人也是这个专业的一名新生，父女同上一所大学的同一专业。事情传开后，有很多网友表示“心疼”女儿，“爹跟着读书，看来大学期间不能谈恋爱了”。彭相虎则表示，女儿现在考上的是大专，大专期间，他是不允许女儿谈恋爱的，但三年后能专升本他就不管了。
51岁决定上大学
辞去工作复习准备高考
彭相虎是河北沙河市人，1983年时，因为家庭困难等原因，还在读高中的他决定退学，入伍参军，随后在安徽某部服役3年。
复员后，彭相虎和爱人结婚，并生了三个孩子，过起了普通人的生活，这段时间，他辗转在当地的化工厂、钢铁厂，换了不下十次工作，“因为没有文化，所以就是到处给别人打打零工，所在的企业效益好的时候就干，效益不好就再换工作，确实挺辛苦的。”
去年有一次和老同学吃饭，彭相虎发现很多读书读得比较多的同学工作都很好，“我羡慕他们，除了人家自身的努力，我觉得他们读书读到位了，就想着自己能不能也试试，深造一下考个大学，于是从今年年初开始复习，没想到一次就考上了，虽然是大专，但是也算是进了大学校门。”他说，备考的这段时间，他辞去了工作，每天复习将近十个小时，而自己对最终的高考成绩还算满意，除了英语实在是差距太大，别的科目基本都是正常发挥。
彭相虎一直就对法律感兴趣，他的第一志愿就是河北环境工程学院的环境法学专业，而他的女儿彭宋华高考第一和第二志愿报的都是其他学校的幼师专业，但是因为成绩不理想，都没有被录取。此时彭相虎发现，他考上的专业刚好还有三个补录名额，就告诉了女儿这一消息，最后女儿也被录取了，“我们父女俩考进同一专业，算是一次巧合吧。”
网友替女儿“担心”
在校期间没法谈恋爱了
本月初来到学校报到后，彭相虎和女儿彭宋华便开始了十多天的集体军训，彭相虎也和其他同学一样，参加队列、内务等的训练，不过考虑到彭相虎以前曾经在部队服役，而且年龄相对较大，教官对他没有太多的要求。
“以前我也是一名军人，有意志力，不服输，所以我有毅力，能够坚持复习，最终考进了大学。”彭相虎说。
河北环境工程学院一位姓吴的老师告诉北京青年报记者，51岁的彭相虎是他们建院以来招收的年龄最大的学生，能够预料到在学校里他一定会引起很多人关注。
而一些媒体近期也报道了彭相虎和彭宋华父女俩的消息，内容发布后，很多网友吐槽：“带爹上大学，女儿想谈个恋爱都难了。”也有人开玩笑：“女儿的男朋友要是和爸爸一个宿舍怎么办？”
对于这个问题，彭相虎告诉北青报记者，他特别理解年轻人之间的感情，但是他也和女儿沟通过这个问题。女儿现在读的还是大专，他希望女儿能完成专升本的学业，读大专这三年，他是不允许女儿谈恋爱的，“这算是一个‘硬指标’吧，即使真的有我看好的小伙子，也要等过了这三年，升上本科以后再说。”
女儿彭宋华告诉北青报记者，她理解父亲的决定，所以这三年应该不打算谈恋爱，“我爸说的有道理，而且他也希望能够完成专升本这一过程，所以这三年里，我们父女俩会相互鼓励学习。”
父亲会打工赚学费
未来希望当一名律师
因为要来上学，所以彭相虎辞掉了工作，家里失去了一个重要的经济来源，“彭宋华是我的小女儿，另外两个孩子都已经大学毕业参加工作了，所以负担不算太大，但是上学期间如果有时间，我还是想着能够打打零工，赚一些钱，贴补学费和生活费。”
而彭相虎的爱人则留在沙河老家，她对父女俩一起求学也表示支持。
河北环境工程学院的吴老师说，彭相虎是统招进入学校的，程序上和普通的大学生没有区别，学校也不希望和其他大学生区别对待，所以给他安排的也是普通的学生宿舍，不过考虑到他的年龄，给他安排了下铺的床位。
彭相虎告诉北青报记者，同宿舍的同学几乎都比他小30多岁，但是大家从开学到现在相处还比较融洽，他会经常给舍友们讲自己当兵时的故事，“我自己每天早晨4点半就会起床，晚上9点多就睡觉，这个作息时间可能和其他大学生不一样。”而对于有时出现的逃课现象，彭相虎说：“如果真发生在我身边的同学身上，我应该不会去刻意劝阻，但会身体力行严格要求自己。做好自己自然就会影响别人。”
对于如何跟女儿在学校相处，彭相虎表示，年轻人有自己的生活，所以除了大专三年不能谈恋爱的要求外，他不会干涉女儿的生活，“目前来看相处还算融洽，当然肯定会有一点儿奇怪的感觉，可能还需要慢慢摸索一段时间。”
彭相虎说，读完三年大专，他打算再升本科，然后毕业工作，有精力的话再读一个在职的研究生，“这个梦想现在说可能有一点儿大，但是我希望以后能考一个律师资格证，做一名律师。”
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