新加坡同济医院与辽宁中医药大学联合在新举办中医药论坛

新加坡同济医院下属同济医药研究院与辽宁中医药大学联合举办的海外专家中医药论坛23日在新加坡中国文化中心开幕。
新加坡卫生部长颜金勇、中国驻新加坡大使馆文化参赞阙小华和新加坡当地中医师共约200人参加了活动开幕式。
论坛为期两天，是纪念同济医院成立150周年的庆祝活动之一。来自辽宁中医药大学的杨关林、高明利、张艳和郑洪新四位教授将先后就“脾主运化、统血”等脾脏象理论项目、寒邪与关节炎、高血压“脉涨”的中西医研究及中医综合疗法临床应用、毒邪论四个专题进行讲座并与当地中医师交流。
同济医院主席林源利在开幕式上致辞时表示，本次论坛对促进中国和新加坡中医界的合作与交流，共同发展、挖掘中医药瑰宝具有重大意义。他希望论坛能够帮助出席的新加坡中医师提升专业素养，为新加坡人民的健康和当地医疗保健事业做出更大贡献。
辽宁中医药大学校长杨关林表示，同济医院与辽宁中医药大学多年来紧密合作，协同致力于中医药人才的培养和学术交流，取得了丰硕的成果。到目前为止，双方联合培养硕士研究生27名，并开创性地使用了远程教育模式，实现了异地课堂的同步教学，还举办了多场面向新加坡中医师的专家临床讲座。未来，双方还将开办博士研究生班，进一步深化“互联网＋”的教育模式，为培养中医药人才，服务人类健康做出贡献。他还建议双方在未来进一步加强中医药科研合作与医疗合作。
成立于1867年的同济医院是新加坡第一间中医慈善机构，一直秉承不分种族、宗教、国籍，一视同仁，施医赠药，为贫苦大众提供完全免费的医疗服务的创院精神。据同济医药研究院院长耿满介绍，同济医院和辽宁中医药大学已联合培养了三期共27名硕士研究生。其中，11人已经毕业，10人即将参加答辩，还有6人正在攻读学位。同时，这27名研究生中有19人在同济医院工作，形成了一支高素质的中青年骨干队伍。
辽宁中医药大学博士生导师郑洪新是国家重点学科中医基础理论学科带头人。她在接受记者采访时说：“同济医院的中医药文化氛围令我非常感动和震撼。”
郑洪新说，中医药具有简便验廉的特色和优势，在同济医院的慈善事业中能发挥特别好的效果，同时同济医院的工作也能够使中医药真正在海外得到传承，发扬光大。（新华社）
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