中国将引领全球科技变革：“新四大发明”走向全球

英媒称，世界的潮流正在发生变化。“硅谷朝圣”似乎不再是中国科技行业的必修课，越来越多的海外人士来到中国，观察和学习中国的科技流行趋势。与此同时，分散在全球的中国精英涌回国内已经成为大趋势。
据英国《金融时报》网站9月21日报道，吸引海外精英的不仅是北京、上海这样的一线城市，二、三线城市更成为新的目标地。就以杭州为例，蚂蚁金服等国际化平台正在吸引全球的精英加入，杭州也已经成为人才净流入最高的城市，大批从硅谷回国的华人工程师甚至推动了这座城市国际学校的扩张。
报道称，与人才涌入不同的是，技术和模式却在输出。来自中国的技术创新风潮正在引领者全球科技市场的变化。包括数字技术、移动支付、共享经济等等在中国孕育成熟的技术，正在随着中国经济的不断外溢，在世界更多的地方落地。不久前，来自“一带一路”倡议沿线的20国青年还评选出了中国的“新四大发明”，分别是高铁、支付宝、共享单车和网购。越来越多的人开始注意到中国互联网企业对于全球科技趋势的引领作用。
全球著名自然语言处理和搜索专家吴军是中美科技行业的亲历者和见证者，他曾在谷歌和腾讯担任过高管，2014年他转型成为风险投资人。集合了硅谷的华人精英高管之后，吴军创办专注科技行业早期投资的丰元资本，积极投身到下一次科技浪潮中。
吴军指出，每一次技术浪潮会对原有的社会形态和经济结构产生重大影响。而今天，全球正处于第四次浪潮来袭之时，巨大的变革正在发生，错过前几次工业革命的中国终于有机会站在时代的起跑线上。中国的科技能否逆袭，引领这次全球变革浪潮，关键在于能否从现在开始加大对基础科技的研发投入，为未来商业应用层面的领先打好基础。
吴军说：“中国基本没赶上前三次变革浪潮，但是中国用30年的时间来补课，30年走完了人家200年才走完的三次工业革命，这是中国很了不起的地方。我认为，中国已经把过去落下的课程补好了，现在跟其他人站在同一条起跑线上。”
随着中国经济的外溢，中国的创新产品和商业模式，正在被越来越多的人学习模仿，有些甚至直接被复制到海外。高铁、支付宝等正作为生活方式正输出到全球，对于这一现象，吴军表示，技术和资本一样，哪里有机会，它就会流向哪里。中国高科技领域，有很多地方做得不错，尤其是应用层面，很多中国企业都做得很好，比如像阿里巴巴、科大讯飞等等，它们都是世界级的水平，自然会不断外溢，寻找更大的机会和市场。所以，随着中国高科技行业的日益发展，会有更多的人来中国取经，也有更多的中国模式被复制到海外去。
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