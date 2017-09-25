伊朗成功试射中程弹道导弹令伊核协议再添变数

外媒称，伊朗核协议的未来变得更加不确定了，美国总统指责德黑兰新的导弹试射让核协议出现了大问题。
据法新社9月24日报道，特朗普9月23日发推文说：“伊朗刚刚试射了能打到以色列的弹道导弹。”“我们真的没什么协议了。”
报道称，9月23日早些时候，德黑兰宣布“成功”试射了一枚射程达2000公里的导弹。从理论上讲，这样的导弹可以打到被伊朗认为是敌人的以色列，以及美国在海湾地区的军事基地。
这一试射消息的公布，正值伊朗和美国关系紧张之际。美国总统特朗普威胁要退出2015年与德黑兰签署的核协议，当时的签署国还包括德国、中国、法国、英国和俄罗斯。
报道称，伊朗核协议禁止伊朗进行弹道导弹研发活动，但是认可该协议的联合国安理会2231号决议只是规定，伊朗不可从事能搭载核弹头的导弹研发活动。而伊朗领导人表示，伊朗没有制造核武器的计划。
以色列国防部长利伯曼9月23日称伊朗试射是“挑衅”，并指出“伊朗的野心是成为能够威胁中东国家和全球各民主国家的大国”。
9月22日，伊朗总统哈桑·鲁哈尼表示拒绝限制其弹道导弹研发项目。他在阅兵式上说：“我们不会在保卫本国人民这一问题上请求别人的许可。”
报道称，自从特朗普入主白宫以来，美国不断对伊朗核协议发起抨击，特朗普承诺要将其“撕毁”。美国国务卿蒂勒森周三指出，对核协议能给中东带来和平的“期待”落空了，因为伊朗对叙利亚巴沙尔政权给予了军事援助，并且德黑兰还在进行弹道导弹研发。
特朗普10月15日要到国会听证，证明伊朗是否遵守了核协议规定的承诺。如果他宣称伊朗没有遵守，国会可能会重新开始对伊朗实施制裁。伊朗领导人曾对重拾制裁发出多次警告。欧盟国家和俄罗斯则要求特朗普不要退出核协议。
又据美国《华尔街日报》网站9月23日报道，伊朗称测试了一枚新式中程弹道导弹。该国此前一天对外展示了这款导弹，目的是对抗美国就备受争议的伊朗核计划提出的批评。
鲁哈尼总统9月22日发誓，伊朗将继续支持发展本国弹道导弹计划。鲁哈尼说这番话的背景是，伊朗和美国关系持续吃紧。
鲁哈尼发表讲话称：“不论你乐见与否，我们都将加强国防和军事能力，这对于实施威慑而言是必要的。我们不仅要加强导弹战力，还将加强陆海空战力。我们不会在保卫本国人民这一问题上请求别人的许可。”
报道称，鲁哈尼还谈到伊朗与美国及其地区盟友关系吃紧的一个重要根源。他说，伊朗会继续保卫“遭受冤屈的也门、叙利亚和巴勒斯坦人民”，这即表示，伊朗不会降低对中东地区冲突的参与力度。
在伊朗此次试射导弹的几天前，美国总统特朗普在对联合国大会发表演说时严厉批评了伊朗。特朗普公开指责德黑兰和包括美国在内的六大国于2015年达成的具有里程碑意义的核协议。
报道称，美国今年推出的制裁包括将伊朗导弹计划锁定为制裁目标的立法。伊朗认为新制裁措施违反了上述核协议。核协议规定暂停对德黑兰实施大多数国际制裁措施，作为交换，德黑兰须在实施本国核计划方面保持克制。但协议并未涉及弹道导弹的问题。
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