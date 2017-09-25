瑞士公司售卖山区纯净空气 7升装售价138元

世界各国都有各自的特色，并将这些特色转化成商品出口世界各地。如今，特色的不仅仅是那些看得见摸得着的实物了，连空气也开始出售啦。
据《俄罗斯报》消息，瑞士出现了一家公司，开始售卖纯净的山区空气，这些空气被放置在喷雾器中出售，并将走向世界市场。
这家名为Swiss Alpin Air的公司表示，他们相信，他们的产品能够得到承认并能够畅销，因为近40年前，人们也对瓶装水的销售感到很惊讶。而目前，纯净的瓶装山泉水在全世界都获得了消费者的青睐。
该公司声明表示，“每年都有很多游客来到瑞士的阿尔卑斯山，享受这里令人心旷神怡的风景，呼吸纯净的山区空气。这已经是类似我们出售阿尔卑斯空气的一个典范。”该公司强调，“瑞士的阿尔卑斯水源、巧克力和奶酪已经出口到世界各地，那么为什么我们的纯净空气不能出口呢，我们拥有的是世界上最优质的空气。”
由此，这家公司已经推出了7升装的空气，并配备了呼吸面具，每瓶价格为21美元（约合人民币138元）。目前，这家刚刚开创的企业已经开始发展，以便开始“在新市场迅速推广这种空气产品”。（海外网）
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