微信报告显示移动支付成中国人生活习惯

微信支付团队日前在泰国曼谷发布报告指出，移动支付成新潮，手机支付等非现金支付方式在中国人生活场景中被广泛应用。
微信支付团队22日在曼谷举行的第三届智慧城市与电子政务亚太峰会上向与会代表介绍智慧城市的中国实践，并发布了2017中国智慧生活报告。
这份报告以6596个用户样本为调研基础，衡量了中国324个城市的智慧生活发展和普及状况。报告显示，40%的人平常出门带的现金少于100元人民币，84%的人表示可以接受不带现金出门。
微信支付跨境业务负责人殷洁在会上介绍说：“通过支付与社交的结合，特别是通过微信红包这一产品创新，微信支付帮助用户在非常短的时间内跨越了移动支付门槛，拥抱智慧生活。这是独具中国特色的，为中国的移动支付打下巨量的用户基础，也让中国的智慧生活历史性地走在世界前列。”
报告认为，中国科技企业在国内建立了一套完整生态系统。未来中国科技企业也将为全世界的金融科技、数字金融发展作出贡献。
这份报告由腾讯研究院、中国人民大学重阳金融研究院、知名调研机构益普索共同编制。（新华社）
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