中新互联互通南向通道正式进入常态化运行阶段

25日上午，满载54个集装箱货物的首发班列从重庆团结村车站缓缓驶出，标志着中新互联互通南向通道正式进入常态化运行阶段。这是中国西部地区最便捷的出海通道，将实现丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的无缝衔接。
中新（重庆）战略性互联互通示范项目是中国和新加坡第三个政府间合作项目。“南向通道”是在该项目框架下，中国西部相关省区市与东盟国家合作打造的国际贸易物流通道。该通道利用铁路、海运、公路等运输方式，以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃为关键节点，通达新加坡等东盟国家。
中新（重庆）示范项目管理局局长韩宝昌介绍，“南向通道”利用铁路、海运、公路等运输方式，以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃为关键节点，通达新加坡等东盟国家。
“这是‘南向通道’常态化运行的首趟班列，搭载汽车和摩托车零配件、玻璃纤维制品等商品，约48小时后将抵达广西钦州港，再通过海运抵达新加坡等东盟国家。”中国外运重庆有限公司总经理周涛说，这比传统的“重庆－上海－新加坡”线路运输时间缩短10余天。
韩宝昌说，“南向通道”将重点打造铁海联运通道和跨境公路通道两条线路。此次常态化运行之前，南向铁海联运通道已成功实施8次双向测试运行。同时，作为铁海联运通道的重要补充，重庆到越南河内、泰国曼谷等地的跨境公路通道也已全线贯通。
“该大通道常态化运行后，将每周五固定开行一班，今年底前将实现每周双向对开两班，未来两三年内力争实现每天一班。”周涛说，目前，出口货源将以汽车和摩托车零部件、家具、食品等为主，进口货源将以粮食、热带水果、海产品、肉类等商品为主。
业内人士表示，“南向通道”向西通过中欧班列联通中亚、欧洲，向南连接东盟，辐射南亚、中东、澳洲等区域，不但将成为中国西部最快捷的出海通道，还将实现丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的无缝衔接，在中国西部与东盟国家的经贸合作、促进西部开发开放等方面具有历史性意义。（新华社）
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