蔡英文称需诚实正视“中国崛起”

台媒称，民进党全代会9月24日登场，民进党主席蔡英文提到，中国大陆的崛起是现在全世界都必须谨慎面对的趋势。
欲推出民进党新论述
据台湾“中央社”9月24日报道，民主进步党下午重回创党之地圆山饭店举行党代表大会，兼任民进党主席的台湾地区领导人蔡英文发表谈话。
蔡英文致词时强调，民进党不会活在过去，以前每当外部和内部环境产生巨大变化时，民进党就会形成新的论述，带领台湾走向新方向。她说，现在时候到了，她主张民进党这次所形成的新论述必须精确回应以下四个变化。
首先是世界的变化。有别于创党时期的冷战结构，如今多元的国际情势取代了两极化的格局。过去阵营之间的划分，已经难以适用于现今全球政治的动态关系。民进党必须跳脱旧框架，重新审视台湾在世界以及地缘政治之中的战略定位。
第二是中国大陆的变化。现在的中国大陆跟创党时期已经很不一样。中国大陆的崛起是现在全世界都必须谨慎面对的趋势。
第三是世界经济发展模式的变化。跟创党时期相比，生产及资本在这30年来不管在产业形态、公司组织、贸易投资、劳资关系以及对财务的定义上，都跟过去截然不同。在全球化与科技不断推陈出新的情况下，台湾的产业、经济、财政以及劳动政策如何与时俱进，民进党必须有对应的答案。
第四是台湾社会的变化。过去，台湾的民主只有一个对手，就是威权“政体”。但是在三次政党轮替后，威权“政体”已经不再是当前台湾的政治问题。随着解严之后，台湾的社会力和公民社会蓬勃发展，为民主政治带来更多元的竞合关系。
蔡英文强调，当外在环境改变时，民主进步党不能不应变。因此，民进党有必要形成新的论述，并且正确认知岛内和世界局势，透过对“民主”以及“进步”这两个概念的重新定义，来确立党在新时代中的方向及路线。
“体制”改革是重点
据台湾“中央社”9月24日报道，民进党全代会9月24日登场，蔡英文提到，她已交代智库，从下周开始针对十二大面向问题，逐项检讨讨论；会先从党内讨论开始，并主动连结社会；“宪政体制”的改革就是一个重点。
蔡英文当场宣布，会尽快启动一整套新论述的讨论过程。她说，已经交代智库，从下个星期开始，必须针对外事与国际参与、区域安全与两岸、防务、自由人权、政治体制、财经、社福、劳动、农林渔牧、教育与文化、数位科技以及土地规划等十二大面向的问题，逐项进行检讨和讨论。
她说，会先从党内讨论开始，同时主动连结社会，“宪政体制”的改革就是一个重点。这个议题在台湾社会已经有过许多讨论，不过两年前“修宪”却功败垂成。像十八岁公民权、人权条款、票票不等值等一些已经有高度社会共识的议题，却都没有完成改革。
她强调，民进党不会回避这些问题。
启动2018年选举布局
据台湾“中央社”9月24日报道，民主进步党党代表大会9月24日通过2018年直辖市和县市长提名特别条例，宣告正式启动2018年选举布局；其中“柯文哲条款”备受瞩目，不过选对会澄清，那并非专为柯文哲设定的条款。
民进党全代会9月24日通过“2018年直辖市长暨县市长提名特别条例”，规定民进党执政要争取连任县市如桃园市、台中市等，由民进党主席提名，送中执会通过。
报道称，民进党县市长执政已两届县市，如高雄市、台南市办理提名初选，采民意调查方式产生，提名初选时程由选举对策委员会统筹规划。
非民进党执政直辖市和县市，如台北市、新北市，将由选对会评估整体条件后，提单一适当人选；如果选对会征询后有两名以上适当人选，协调产生单一适当人选。
如果协调后仍无法产生单一适当人选时，协调对象对解决竞争机制有共识，就采共识方式产生单一人选；如果协调对象没共识，由选对会综合评估后向民进党主席提出单一人选建议，再由民进党主席提名经中执会通过。
报道称，非民进党执政直辖市、县市长提名如果有特殊选情考量，得经中执会决议后，另订方案执行。相关条款内容被各界解读为是保留与台北市长柯文哲合作空间的“柯文哲条款”。
选举对策委员会召集人陈明文发言表示，艰困地区县市都会遇到类似情况，因此“那不是柯文哲条款”，至于各界对柯文哲的意见，各种管道都有表达，不只选对会听到，相信党主席蔡英文也听到了。
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