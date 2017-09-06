颠覆手机支付？英国测试最新静脉支付：摁下手指就能付款了

英国伦敦一家超市目前正在测试一种最新型的生物识别支付系统：Fingopay。顾客可以借助指尖的独特静脉模式来支付：结账时只需扫描一下手指，即可轻松完成支付。
据称这也是全球首家允许购物者用该方式完成付款的超市。
这项指静脉识别技术由一家名为 Sthaler 的英国公司提供的，今年 3 月，这项技术曾在一家酒吧做测试。消费者在如果想用手指完成付款，需要先将自己的手指静脉的生物信息和银行卡绑定到一起。
Shaler 公司表示，目前已有数十名学生在使用这个付款系统，预计在 11 月前会有三千名学生也使用这项消费付款技术。
指静脉识别技术有比较高的安全性，因为人手指内的静脉血管每个人都不一样。相比传统的指纹识别，指静脉识别技术更加稳定，不会因为手指潮湿或不干净、破损等情况就无法使用。
这项技术背后的 Sthaler 公司称，指静脉技术是最安全的生物识别方法，因为它有一个显著特点是必须活体且有流动的血液，因此信息不能被复制或被盗。
Sthaler 公司计划将这种消费结算方式推广到夜店、体育馆等场所。除了用于付款，场所也能根据消费者的生物特征判断其身份，比如是否为 VIP 用户，以避免有人冒用。
Sthaler 公司公司认为，指静脉识别的消费付款方式对消费者来说是更简单的，因为不需要带现金或信用卡，也不需要记住消费密码，只要用下手指就能完成识别并结算了。
相比时下流行的微信、支付宝等手机移动支付，静脉支付应该说是更安全。但是有网友指出：支付宝、微信支付等手机支付投入的成本低。像街边买水果煎饼的小摊不可能人人都配备这个机器，而手机人人都有受众更广。
静脉支付与手机支付孰优孰劣？你怎么看？
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