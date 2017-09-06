经济奇迹是默克尔制胜法宝

西班牙《国家报》网站9月23日发表题为《中小型企业：家族生意，世界成就》的文章称，中小企业数量则是德国稳居第一，而且它们正是德国经济成功的关键所在，而这也被视为默克尔执政12年的成就之一。
文章称，家族企业是德国这个欧洲第一大经济体的经济支柱。它们分散在德国各地，但发展目标是国际化的，产品在全世界销售，为德国创造贸易平衡。
商业战略专家赫尔曼·西蒙指出，德国在15年前还是欧洲病夫，但是由于家族企业的整体努力和创新，现在的形势已经完全不同，将近一半的世界产品隐形冠军现在属于德国。德国的某些中小型企业或许不为人所知，但却是其行业中的翘楚。西蒙解释说，法国、美国和日本有很多大企业，但是中小企业数量则是德国稳居第一，而且它们正是德国经济成功的关键所在，而这也被视为默克尔执政12年的成就之一。
德国99%的企业是中小型企业，它们是高度专业化的家族企业，员工很少，出口的产品很多，并且乐于将收益投资在研发上，这有利于企业不断创新，让它们成为市场的领导者。与汽车相关的5000件欧洲专利产品中，半数产品是德国中小企业生产的。
经济部提供的数据很有说服力。德国创造的58.5%的工作岗位属于这些家族企业，德国著名的职业培训体系中81.8%的学徒属于这些企业的员工。它们创造德国56%的财富。
经济学者奥利弗·法尔克表示，这是全球独一无二的模式，它让技术得到创新，但是需要政治稳定并且需要德国继续保持世界出口大国地位。人口转型使得中小企业老板越来越难以退休和找到接班人，如果它们不再是家族企业，也就难以生存下去。
德国经济研究人员认为，中小型家族企业还有另一个优势，因为它分布在全国各地，使得良好就业机会并不全部集中在城市，这有利于农村和城市之间保持良好的经济和社会平衡。
工资高于欧元区其他国
西班牙《经济学家报》网站9月19日发表题为《德国的经济奇迹及其阴暗面，默克尔的双刃剑》的文章称，德国的经济奇迹在周日进行的议会选举中或将发挥决定性作用：在赤字、增长和就业方面达到的历史性数据将成为默克尔制胜的法宝。
当前德国的失业率已经从2005年的11%降至3.8%，而这一切是在史上最大危机和衰退中创造的，德国比欧元区其他国家更好地战胜了危机。劳动力市场局面稳定，就业人数达到历史上最高水平，超过了4400万。
正如彭博新闻社指出的那样，德国劳动者正在享受这个国家的出口热潮。自默克尔上台后，德国对外出口的产品和服务增加了3500亿欧元。
德国每年的贸易顺差达到2800亿欧元，世界上只有中国能超过这个数值，但是中国的面积和经济规模都比德国大很多。出口占德国国内生产总值（GDP）的46%，相比较而言，出口在美国GDP中仅占13%。这个顺差让德国人每年拥有更多的外国资产，这一点在GDP中没有反映，但是在德国人的收入中确有反映。
德国今年经济将增长1.8%左右，已经是连续7年增长，并且联邦政府已经实现连续四年财政盈余。观察德国在欧元区内的经济趋势，可以发现它最好地战胜了经济危机，不仅走出危机，而且创造了净就业，工资高于欧元区其他国家。
这些成就源自德国“痴迷”于维持预算平衡、价格稳定和灵活操作，同时实行了优先保持通胀稳定的货币政策。
社会福利改革稳定民心
这里需要强调下“迷你工作”的作用，这些工作的工资水平不必缴纳某些社保，月工资额在450欧元左右。德国开展的一系列劳动改革被很多人誉为二战后社会福利系统的最大变革，而这或许也是培育德国经济奇迹、让默克尔成为周日大选最有希望获胜者的原因之一。
最近几年德国基尼系数增加，说明收入不平等加大，2005年基尼系数达到25，2016年上升到30。尽管“不稳定”因素增加，但是平均工资和养老金在通胀稳定和利率为零的背景下增长，刺激了国内消费，促进了出口。
有些少数党派指责社会不平等加大，就业脆弱，儿童和老人陷入贫困的风险加大，但是得到的响应不多。
同时专家警告说，当前德国经济的美好时刻可能会在中期结束，因为存在一些因素可能会影响到经济的发展。例如整个西欧都面对的人口变化，以及因此给养老金和政府支出带来的影响。
另一方面由于缺乏投资，与其他发达经济体相比，德国新技术发展薄弱，对此默克尔曾表示，如果不奋起直追，德国在数字领域有可能变为发展中国家。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost