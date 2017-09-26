美军发布“对俄作战小册子”研究如何打败对方，俄：疯了吧

美俄发生战争怎么办？美军近日发布了一本小册子，“手把手”教如何“打败”俄军……
小册子名为《俄罗斯新一代军事参考》，美军在2016年12月首次发行该书，9月初在PublicIntelligence网站向公众提供。
据美国《国家利益》杂志22日介绍，这本小册子68页，主要介绍了与俄罗斯展开混合战时美方的策略，其中包含俄罗斯进行非对称战争时所用设备的照片和数据，并详细研究了俄罗斯在乌克兰的战术。
据乌克兰《基辅邮报》报道，该手册由美国陆军的非对称战争小组(AWG)出版，“旨在减轻各种恐怖主义威胁”。
《国家利益》报道称，小册子总结了俄罗斯在乌克兰战争中所采用的技术，比如给予摧毁射击的同时与敌军保持距离，并通过使用防空设备和电子战来掩护自己。
手册简介称，俄军注意到美军转型后，开始了自身的转型过程，作战能力逐年增加。最终在2014年进入克里米亚中展现了新的作战能力，一些“小型特种部队”参与其中，而美军的关注点就在于此。
序言中写道：“美军在伊拉克和阿富汗战斗，达到了我们这个时代最高的作战水平。然而，美国的敌人从未停歇。俄罗斯研究了我们军队的转型，并开始了自己的转型”。
该册子还称，俄罗斯采用“美国方式”，“用手动或自动驾驶传感器系统覆盖战场来侦察敌方部队，然后由空军和炮兵进行炸毁”。
小册子还列举了俄军存在的一些弱点，称美军可以利用。比如被招募的士兵缺乏动力，后勤薄弱，“空军和炮兵支援僵化，倾向于数量上而非精度的保证”。
此外，小册子还敦促美军打击俄罗斯的电子战系统，称俄军的最大弱点是防空和电子战设备不足，美军能“使他们的GPS和无线电卡住”。
小册子内容被披露后，引发俄罗斯的强烈不满。俄国家杜马国防委员会第一副主席舍林称，这是美国的一种挑衅和宣传活动。
俄罗斯联邦委员会国防和安全委员会第一副主席克林采维奇对此评论称，美军发行的对俄作战手册“毫无助益”，手册中所列俄军弱点，在某种程度上，可以用来描述任何国家的军队，“这完全是（美军的）主观产物。美军未曾从实战角度去看待俄方士兵的心理素养”。他称，无论是军事技术层面，还是精神心理层面，美军都无法同俄军相抗衡，“同俄罗斯进行对抗，美军大概‘疯了吧’。”
美国五角大楼发言人则回应称，该手册的观点不代表华盛顿的正式立场。
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