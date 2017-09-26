澳大利亚宣布设立国家航天局

法媒称，澳大利亚25日宣布将设立国家航天局，希望在商机巨大且发展迅速的航天领域分一杯羹。
据法新社9月25日报道，澳大利亚政府方面是在为期一周的阿德莱德国际宇航大会上做出这一宣布的，包括美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克在内的世界顶级科学家和专家都参加了会议。
报道称，这让已经深度参与本国和国际太空探索活动的澳大利亚政府进一步与其他大多数发达国家接轨，那些国家都设立了航天局来帮助协调行业和规划发展。
“全球太空产业发展迅速，澳大利亚加入这一发展当中是非常重要的，”澳政府官员迈克利娅·卡什在一份声明中说，“国家航天局将保证我们有战略性的长期计划，能支持太空技术的发展和应用，并推进我们本国的太空产业。”
澳大利亚政府方面说，包括创新、国防和电信在内的全球太空产业自上世纪90年代末以来以每年近10%的速度增长，每年创造收益达3230亿美元。
今年7月，澳大利亚政府下令对该国的太空产业能力进行评估，明年将会公布支持新机构工作的更全面战略。
报道称，今年是澳大利亚第一颗卫星升空的50周年纪念，当时澳大利亚是除美国和前苏联之外唯一实现这一成就的国家。
自那之后的几十年里，澳大利亚在许多太空任务中都起到了重要作用，位于首都堪培拉附近的深空通信站是全世界能追踪美国国家航空航天局深空飞行器信号的三处通信站之一。
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