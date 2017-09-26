美军轰炸机抵近朝鲜秀强硬

美媒称，美国轰炸机及护航战斗机9月23日飞抵本世纪以来美军战机所抵达的韩朝边境以北的最远端，此举旨在向朝鲜展示美国军事实力。五角大楼称，此次在国际空域执行任务旨在展示特朗普总统对待朝鲜“鲁莽行为”的严肃态度。
对朝实施空前抵近飞行
据美联社9月23日报道，美国国防部发言人怀特在一份声明中说：“此次任务旨在展示美国的决心并发出明确信息，即总统为挫败各种威胁有很多军事选项。朝鲜核计划对亚太地区乃至整个国际社会构成严重威胁。我们准备动用全部军力捍卫美国本土及我国盟友。”
五角大楼称，9月23日多架B-1B轰炸机从关岛起飞，在多架从日本冲绳起飞的F-15C“鹰”式战斗机的护航下，飞入朝鲜以东海域上空的国际空域，此次飞行飞抵的非军事区以北区域比美国任何战机和轰炸机在本世纪飞抵的朝鲜外海空域还要靠北。B-1轰炸机现已不再列编美国核部队，但该轰炸机可投掷大量常规炸弹。
据德国新闻电视频道网站9月23日报道，在围绕朝鲜核武器计划的冲突中，一番唇枪舌剑之后眼下出现了展示军事实力的迹象：美国9月23日从关岛派出多架B-1B轰炸机，同时又派出战斗机在朝鲜以东的国际空域飞行。
报道称，五角大楼表示，这是进入本世纪以来美国战斗机或轰炸机所飞抵的非军事区以北最远的距离，凸显了美国对平壤“鲁莽”举动的重视程度。
据韩联社9月24日报道，美国国防部发言人9月23日在一份声明中说，B-1B轰炸机在F-15C“鹰”式战斗机的护航下在朝鲜东部海域的国际空域执行了飞行任务。分析认为，美国此举是对朝鲜进行第六次核试验、试射洲际导弹及金正恩发布挑衅声明等一系列挑衅行为的严重警告。
报道称，韩国总统府青瓦台9月24日表示，这是在韩美紧密合作下开展的行动。出动美国战略武器是有效应对朝鲜核导挑衅的最佳方案之一，也是同国际社会一道通过对朝施压和制裁促朝重回对话桌的一环。B-1B轰炸机弹舱内能携带34吨弹药，外挂23吨弹药，可以1.25马赫的速度甩开敌军战机对敌实施地毯式轰炸。
据西班牙《世界报》网站9月23日报道，在特朗普在联大声称要“彻底摧毁”朝鲜5天后，多架美国B-1B战略轰炸机9月23日在战斗机护航下飞至朝鲜以东水域上空，以炫耀武力。
报道称，这一军事动作意味着华盛顿对朝鲜的立场变得更加强硬，也是美国对金正恩施压、逼迫其停止核导计划的另一个手段。金正恩近期明显增加了导弹发射次数，并在上月进行了第六次核试验。
专家认为，虽然发生军事冲突的可能性不大，但美国的策略是表明不接受金正恩的威胁。美朝紧张局势不断升级，美国近期对朝态度强硬。特朗普9月21日进一步向朝方施压，宣布新一轮严厉制裁措施，对金正恩政权实行经济孤立。
朝外相声称可打击美国全境
据美联社9月23日报道，朝鲜外务相9月23日对世界各国领导人称，美国总统特朗普把金正恩称为“火箭人”的侮辱性言论使得“我国火箭造访美国大陆全境更加不可避免”。
李勇浩称，特朗普是把手指放在“核按钮”上、“狂妄自大、自以为是的精神错乱者”。他还说，特朗普“鲁莽、粗暴的言辞”是对朝鲜“最高尊严”的挑衅，也是“对联合国这一神圣场所的玷污”。
李勇浩9月23日在联大说：“自寻死路的正是特朗普本人。假若大量美国无辜民众因这种自杀式攻击（言论）而丧生的话，那特朗普要负全责。”
李勇浩称，朝鲜是“一个负责任的核大国”。但他警告说：“假若有任何迹象表明美国要对我国发起‘斩首行动’或军事打击的话，我们将通过无情的先发制人行动加以防范。”
朝鲜外务相的开场白反映出，朝鲜对特朗普给金正恩取绰号这一做法极为愤怒。李勇浩称，特朗普执政几个月来已把白宫变成“一个嘈杂的市场”，他如今又想把联合国变成“只重金钱、虐杀成性的匪窝”。“由于缺乏常识且情绪失常，他企图以拿火箭作比的方式侮辱我国的最高尊严。如此一来，他犯下了无法挽回的错误，那就是让我国火箭造访美国大陆全境更加不可避免。”
据塔斯社9月23日报道，针对特朗普日前把金正恩称为“火箭人”，朝鲜外务相李勇浩9月23日在联大一般性辩论上出手捍卫金正恩名誉，威胁要用火箭打击美国。
李勇浩说：“四天前一个号称美国总统的人玷污了神圣的联合国讲台。”这位外交官称特朗普“心智不稳定、狂妄自大”，他表示，特朗普称金正恩为“火箭人”侮辱了朝鲜领导人的名誉，犯下了无法挽回的错误，如果朝美武装冲突导致美国无辜民众死亡，特朗普要负全责。
李勇浩表示，任何制裁均无法迫使朝鲜放弃核武器研发。他说朝鲜不会对未参与美国反朝军事行动的国家使用或威胁使用核武器，但如果美国及其附庸意欲对朝鲜领导人采取斩首行动或入侵朝鲜，朝方将采取毫不留情的措施，美国及其盟友在对朝进行军事挑衅前应“三思”。
据韩联社9月24日报道，朝鲜9月24日公布了美国一架轰炸机和一艘航母受攻击的宣传照片，而数小时前，同一型号的飞机刚飞过该国东海岸附近国际空域。
今日朝鲜网站公布了一张处理过的照片，照片中朝鲜的“北极星”导弹袭击了一架美国B-1B轰炸机。该照片是一段视频的截图，这段视频将特朗普形容为“疯子”。视频中，特朗普正在安德鲁斯空军基地的美国空军成立70周年庆祝活动上讲话。然后，朝鲜“北极星”-2导弹向一架B-1B轰炸机和一架F-35战机飞去，照片显示的是计算机做出的这两架飞机被火光包围的情景。
在视频中，一枚朝鲜潜射导弹击中美国“卡尔·文森”号航母。视频字幕写道：“如果美国用F-35战机、B-1B轰炸机和‘卡尔·文森’号航母发动袭击，它们就会按这个顺序走向毁灭。”
与此同时，朝中社9月24日报道说，超过10万民众9月23日在平壤举行大规模反美游行，游行者“充满着全部消灭胆敢吐出‘彻底摧毁朝鲜’狂言的美国天下头号流氓集团的气概”。
美一味示强或将适得其反
据路透社9月24日报道，美国总统特朗普9月23日称，如果朝鲜外务相李勇浩继续附和“小火箭人”——显然是指金正恩——的想法，两人就都“混不了多久了”。
李勇浩9月23日早上在联合国大会上表示，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，朝鲜火箭造访美国大陆全境更加不可避免。
特朗普随后发推文说：“刚刚听说了朝鲜外务相在联合国的言论，如果他继续附和‘小火箭人’的想法，他们就都混不了多久了。”
据俄罗斯卫星通讯社华盛顿9月24日报道，美国总统与朝鲜领导人继续隔空互骂，特朗普9月23日再次称金正恩为“小火箭人”。
此前，特朗普在联大发言时称金正恩是“执行自杀式任务”的“火箭人”，金正恩则发声明威胁要“以火惩治”这个美国的“疯老头”。
而美国《洛杉矶时报》援引消息人士的话报道称，特朗普的顾问多次要求他避免对金正恩使用攻击性语言。美国官员（包括总统国家安全事务助理麦克马斯特）都担心，这样的言论将促使紧张局势升级，并破坏谈判的可能性。
据美国《外交政策》双月刊网站9月22日刊登题为《特朗普需掀起对朝外交工作高潮》的文章称，白宫的最大压力政策适得其反。在全世界聆听了特朗普本周在联大所作的第一次重要演讲后，这个问题比以往任何时候都尖锐了——特朗普在演讲中吹嘘美国有能力“彻底摧毁朝鲜”，朝鲜则扬言要进行氢弹试验。
该文章认为，特朗普这番火上浇油、不负责任的威胁并不能保护美国及其亚洲盟友。这番话无法促使各国团结起来共同遏制朝鲜的核野心，在世界迫切需要领导力的重要关头偏偏没有发挥出全球领导力。
文章称，鉴于平壤继续推进核武器和导弹试验，因此越来越清晰的一点是，如果对朝鲜不加遏制，用不了多久它就会拥有有效的核武器以及投掷工具。同样清晰的是，朝鲜无视国际法、威胁美国及其盟友，这样的日子每延长一天，特朗普政府奉行的最大压力政策的效果就越小。如果美国按照特朗普设计的这条路线继续走下去——一味威胁、不断强调动武——那么朝鲜问题只会产生两个现实结局，这两个结局没有一个是好的，它们分别是：朝鲜成为属于不稳定因素的有核国家，或者朝鲜半岛爆发大规模传统战争，带来灾难性的伤亡。
文章称，导致开战或承认朝鲜有核地位的政策方案都是美国无法接受的；在朝鲜半岛上，斗争与投降之间还有很大回旋空间。因此，美国必须调整战略，把这个空间填上，全力展开外交攻势，让朝鲜的核野心受到真正的制约，给世人一个稳定的东北亚。这种外交攻势的初步目标是启动一个程序，促使平壤以可核实的方式停止核导试验。如果朝鲜做到了这一点，美国与盟友可以考虑与其建立互信，化解半岛紧张局势。
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