新加坡马来西亚两国将成立合资公司修建跨国地铁

马来西亚国家基建公司与新加坡地铁公司25日在吉隆坡签署谅解备忘录，双方同意成立一家合资公司，共同落实2024年建成连接新加坡至马来西亚新山的跨国地铁项目的计划。
根据双方达成的这份备忘录，这家合资公司将负责跨国地铁连接系统的设计、建造、融资、运营、维护及扩建等工作。
马来西亚总理署部长阿卜杜勒·拉赫曼·达赫兰在当天的签约仪式结束后对媒体表示，关于跨国地铁项目的投资金额及预计成本还没最后确定，此外，双方关于合资公司持股比例的谈判仍在进行，不过他表示，预计持股比例不是均分。他还说，双方会在年底前再签署正式合约。
目前，往返于马新两地的车辆主要走新柔长堤和马新第二通道，但由于车辆数目众多，工作日高峰期和节假日时经常造成拥堵。拉赫曼表示，新的跨国地铁一旦建成，不仅将缓解交通拥堵，也会促进马来西亚新山等地的经济发展，
根据规划，这条连接马来西亚新山和新加坡兀兰的地铁线路长度为4公里，将跨越柔佛海峡，预计2024年年底前通车，预计每小时运载能力为1万名乘客。
新加坡地铁公司集团主席兼总裁郭木财表示，跨国地铁完成后还会与新加坡境内的地铁线联通。
2016年底，马来西亚总理纳吉布与到访的新加坡总理李显龙共同宣布，两国将推动实施跨国地铁项目，他们宣布的另一个连接马新两地的项目是马新高铁。（新华社）
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