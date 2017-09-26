中国新加坡将启动陆海军双边演习

中国和新加坡日前重申了两国在3年前作出的一项旨在加强军事合作的承诺。观察人士说，此举表明两国的互信正在增加，尽管它几乎只是象征性举动。
中国国防部长常万全和新加坡国防部长黄永宏21曰在北京举行会晤，他们同意继续致力于按照2014年11月14曰达成的“四点共识”加深国防关系并建立互信。
中国国防部发表的声明援引了同时担任国务委员的常万全的话说：“双方要全面落实两国领导人达成的重要共识……在‘一带一路’框架下加强全方位务实合作......进一步拓展合作领域。”
黄永宏22日在脸书网站发帖说，双方还将设法举行更多的军事演习。他说：“我们希望加强两国海军和陆军之间的双边演习。作为东盟-中国关系协调员以及明年的东盟轮值主席国……（新加坡希望)促进本地区的稳定与进步。”
尽管双方作出了承诺，但新加坡国立大学南亚问题研究所助理研究员拉吉夫•兰詹•查图维迪说，本次发表的宣言多半是象征性的。
军事评论员宋忠平认为，这次重申承诺很可能具有超出军事范畴的“更大的政治重要性”。
他说：“中国和新加坡之间的军事合作仅关注非传统安全问题，比如维和行动、海事研究与救援。新加坡与美国之间有悠久的军事关系，中国则仅仅是一个战略伙伴。”
军事消息人士分析说，新加坡或许会叫停与台湾之间已持续数十年的“星光计划”，这一计划长期以来一直让北京头疼。在他们发表此番评论之前，新华社报道称，李显龙对习近平说，新方坚持“ 一个中国”政策，反对台湾“独立”。
军事专家倪乐雄说，新加坡对美国总统特朗普的“美国优先”政策以及中国与马来西亚曰益紧密的防务关系感到担忧，这同样是新加坡希望“把自己的战略重点部分转移到北京”的原因。
倪乐雄说：“新加坡在与美国和中国等大国打交道时总是很有技巧。为了不让北京不高兴，（它） 必须调整自己的一部分外交和国防政策。”李显龙预计会在下个月前往美国，与特朗普举行会谈。
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