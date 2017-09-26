中越军方边境高层会晤：化解分歧增进互信

越南媒体称， 越南中央军委副书记、国防部长吴春历24日与中国中央军委副主席范长龙举行会谈，此次会谈是中越第四次边境高层会晤的一部分。
据越通社9月24日报道，第四次边境高层会晤在中国云南省和越南莱州省举行，在云南省金平县举行的会谈上，范长龙祝贺第四次边境高层会晤取得圆满成功。范长龙强调指出，两国边防部队保持团结有助于确保边境地区的稳定和发展。
范长龙说，通过边境交流活动，中越两国军民增进了互信。他还强调称，互信是提升两党、两军关系的基础，也有助于化解分歧并推动双边关系发展。
范长龙建议双方进一步创新边境会晤的方式方法，以更多样化的形式组织边防交流活动——如分享经验以及进行军事技能竞赛，以使这种交流成为中越两军的突出合作活动。
吴春历称赞第四次边境高层会晤取得圆满成功。他说，交流活动有助于两国军民增进互相了解，也有助于提升维护边境地区和平稳定以及推动两国友好关系实现可持续发展的信心。
吴春历还对两国军事机构及部队有效开展合作、维护边境安全等表示赞赏。此前，越南代表团还参观了金水河口岸边境小学。
另据越通社9月24日报道，越南国防部副部长阮志咏说，刚刚结束的中越第四次边境防务交流有助于双方共建一个和平的边境。
他说，这一友好交流项目也有助于促进中越两国边防部队在处理涉及领土主权、边境安全和边境执法等一些问题时以及组织提高边境居民生活水平的活动方面协调配合，而且也有助于推动边境地区的发展。
在出席交流活动期间，阮志咏表示，中越两军开展了一些切实的活动，最为显著的就是两军举行了联合跨境反恐演练和建成了中越边境友好文化室。
他说，在会谈期间，越南中央军委副书记、国防部长吴春历和中国中央军委副主席范长龙一致同意扩大和深化双方间的边境交流。他们还同意加强边界两侧乡村的交流，而且除了公安、青年及其他社会组织间的交流外，考虑把边防军作为交流项目的核心力量。
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