马云接受外媒采访称没时间花钱：正考虑将财富回馈社会的方式

彭博新闻社近日发布了对马云的采访视频。马云是中国电子商务巨头阿里巴巴的创始人、董事局主席。他在接受采访时明确表示他不会花时间去大肆购物。
《今日美国报》网站9月21日报道称，马云说，“我没有时间花钱”，“大家都说马云比其他人更擅长花钱，但假如你有这么多资产，怎么才能更好地花掉是个问题，这是可以花一辈子的钱。”
报道称，8月，马云在阿里巴巴拥有的股份将其身价推高至374亿美元。像亚马逊在线购物网站一样，阿里巴巴使消费者只需轻触手机屏幕就能轻松购物。
报道称，2014年在接受“消费者新闻与商业频道”采访时，马云说成为亚洲首富可能是痛苦的。他说：“当你是世界上最富有的人时，所有人都围着你要钱。”他接着说他正在考虑将他的财富回馈社会的方式。
至于阿里巴巴，它仍在以极快的速度发展。根据标准普尔全球市场情报公司的统计数据，上个季度，阿里巴巴的营收达到75亿美元，高于预测的71亿美元。
马云在谈到阿里巴巴的增长时说：“我们知道我们将去向何处，我们要推动更多小企业的发展，帮助年轻人，推动全球化。”
报道称，6月，阿里巴巴在底特律举办了为期两天的会议，指导美国企业如何在全球最大的电商网站向中国顾客推销产品。
本月早些时候，在阿里巴巴集团18周年年会上，马云演绎了流行歌星迈克尔·杰克逊的经典舞蹈，将全场气氛推至顶峰。
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