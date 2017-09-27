国际刑警组织大会召开 中国愿为全球安全治理作贡献

境外媒体称，据中国国家媒体消息显示，中国国家主席习近平9月26日在国际刑警组织全体大会开幕式上表示，中国将支持该组织提升全球影响力和领导力。
据路透社9月26日报道称，习近平强调，实现本国发展是对世界的贡献，实现本国安全稳定也是对世界的贡献。中国坚决支持国际反恐怖斗争。他表示，中国高度赞扬国际刑警组织为维护世界安全稳定作出的努力，将继续支持国际刑警组织在全球安全治理中发挥更大作用。
报道称，北京多年来寻求外国在逮捕和遣返涉恐、涉贪嫌犯上提供帮助。但有的国家，特别是一些西方国家并不情愿。
习近平说，国与国之间开展执法安全合作，既要遵守两国各自的法律规定，又要确保国际法平等统一适用，不能搞双重标准，更不能合则用、不合则弃。
中国公安部部长郭声琨在大会上说，中国希望利用与国际刑警组织的合作，强化对从国外返回中国的好战分子的应对措施。
据俄新社9月26日报道称，中国国家主席习近平在国际刑警组织第86届全体大会开幕式上发表讲话时说，中国将成立公安部国际执法学院，帮助发展中国家培训执法人员。
他说：“中国政府将成立公安部国际执法学院，为发展中国家培训2万名执法人员。”
习近平还表示，在未来5年内，中国将加大对国际刑警组织在反恐、打击网络犯罪、打击新型有组织犯罪领域的支持力度，支持建立全球培训体系，为发展中国家培训5000名执法人员，为100个发展中国家援建升级国际刑警组织通信系统和刑事调查实验室。
报道称，国际刑警组织第86届全体大会26日在北京开幕。会议将持续至29日。
据俄罗斯卫星网9月26日报道，国际刑警组织第86届全体大会当日上午在北京国家会议中心开幕。中国国家主席习近平在开幕式上发表了主旨演讲。
国际刑警组织秘书长施托克表示，习近平主席的出席是国际刑警组织的荣幸，也表明中国对全球安全的支持。国际刑警组织高度赞赏中国对打击与预防犯罪的支持。中国坚持建设“共建共享”普遍安全的世界，这也是国际刑警组织的目标。
施托克认为，各国面临的犯罪威胁是无国界的，所以各方的努力也应是无国界的，单打独斗难以保卫世界的安全。
报道称，国际刑警组织主席由成员国警方负责人选举产生。2016年11月10日，在印度尼西亚巴厘岛召开的国际刑警组织第85届全体大会上，中国公安部副部长孟宏伟高票当选新一任主席，任期4年。这是自1984年9月5日中国正式加入国际刑警组织以来，中国人首次当选该组织主席。
另据香港《南华早报》网站9月25日报道，国际刑警组织第86届全体大会26日在北京开幕，据国家媒体报道，中国公安机关每年通过国际刑警组织渠道相互协查案件约3000起。
《南华早报》援引《法制日报》的报道称，中国公安机关正在与世界各地的警察团队合作调查案件，搜寻海外中国逃犯及与中国有联系的外国罪犯。
新华社9月25日援引公安部的话说，中国目前共在全球31个国家的37个驻外使领馆设有驻外警务联络官编制64人。近年来，他们共协助处理了4460起案件。
自2012年以来，中国领导人为寻求外国遣返贪污腐败分子和涉嫌犯下恐怖主义罪行的中国公民发起大规模行动。
据《法制日报》报道，中国每年申请发布国际刑警组织红色通缉令200余份。
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