俄媒称中新关系现改善迹象 新加坡或完全放弃与台军事接触

俄媒称，新加坡总理李显龙不久前访华，出现了中新关系改善的迹象。有媒体分析，考虑到台湾问题对北京的敏感性，随着中国大陆与新加坡关系的改善，新加坡有可能完全放弃同台湾发展军事接触。中俄专家就此给出了自己的评价。
据俄罗斯卫星网9月25日报道，莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫指出，自上世纪70年代中期起新加坡就与台湾在培训军人方面进行合作。新加坡军人多年来一直使用台湾训练基地，并同台湾举行联合军演。
根据这位俄罗斯专家的意见，尤其是蔡英文上台后，台湾问题更成了影响中新两国关系发展的障碍。安德烈·卡尔涅耶夫以新加坡坦克在香港被扣、导致中新关系变冷作为这方面的例证。
安德烈·卡尔涅耶夫说，九辆装甲车去年11月23日被香港海关发现。后来才弄清，这些装甲车是在台湾参加军演后正打算被送回新加坡。
中国外交部发言人曾就这一事件表示：“我要重申的是，中国政府一贯坚决反对我建交国与台湾地区开展任何形式的官方往来，包括军事交流与合作。”
卡尔涅耶夫认为，北京利用这一事件，再次警告新加坡当局，在直接触及中国核心利益或安全问题上，要谨慎行事。其中，北京对美国与新加坡不断扩大的军事合作也表示担忧，例如，美国反潜巡逻机就部署在新加坡。美国人用这些反潜机监视人工岛周围的中国军舰和中方行动。
李显龙此次访华表明，两国间的相互信任正在得到恢复。观察家们暂时抱有谨慎乐观的态度，李显龙也已经表示，作为东盟与中国关系的协调人以及2018年东盟轮值主席国，新加坡将尽最大努力积极发展同北京的合作。
报道称，除此之外，新加坡与中国军方就发展两国军队合作、加强相互信任达成一致。在此背景下，减少新加坡与台湾地区之间的军事合作规模、甚至完全停止，看上去都是合乎逻辑的一步。
中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉则表示，现在是“形势比人强”——新加坡作为一个小国，在东南亚发展形势、中国崛起和“一带一路”不断推进的大背景下，继续和中国作对显然是不太现实的。新加坡领导人此次访华也是希望同中国改善关系的一种表示。
他还认为，新加坡长期以来和台湾当局的关系不明不白，对此，中国大陆的立场是很明确的，如果要与中国大陆保持友好关系，那么就不能忽视“一个中国”原则。
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