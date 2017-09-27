美军亚太兵力远超任何潜在对手 可形成强大威慑

美国《国家利益》双月刊网站9月24日发表了凯尔·沟上的文章。
美国在韩国部署有大量的海陆空部队，并且在日本和西太平洋也驻扎有几支部队，专门用于应对韩国有可能出现的紧急状态。这些力量加在一起对该地区的任何潜在对手都形成了强大威慑。
如果爆发冲突，将会参与的第一批美国部队是目前驻扎在韩国的美军。在陆地，美军每9个月轮换一支新的装甲旅到韩国，目前是第1骑兵师第二旅作战队。每支旅由3500名军人组成。装甲旅战斗队通常包括约100辆M1A2“艾布拉姆斯”坦克、100辆M2A3“布拉德利”步兵战车和18门M109系列自行榴弹炮。
驻在韩国的美军也维持了第二步兵师的战斗航空旅，装备了大约60架“阿帕奇”攻击直升机、“黑鹰”通用直升机和“支奴干”中型运输直升机。配备有M270多管火箭发射系统的炮兵旅提供远程炮火，而第35防空炮兵旅则提供“爱国者”防空导弹。第35旅还操控AN/TPY-2型导弹防御雷达和6台“萨德”反导拦截弹发射车。
美国驻韩力量的另一个主要组成部分是美国的战术航空部队。美国空军在乌山空军基地维持第51战斗机联队，配备有A-10C“雷电II”攻击机和F-16C/D“战隼”多用途战斗机。群山空军基地的战斗机联队共计有45架F-16C/D。
在半岛以外，美国还有一系列随时准备进行干预的部队。驻日美军包括前沿部署的“罗纳德·里根”号核动力航空母舰、两艘导弹巡洋舰和7艘导弹驱逐舰。
再往南去，日本佐世保拥有美海军“好人理查德”号两栖攻击舰及其两栖特遣队的舰只，还拥有美国第七舰队的4艘扫雷艇。结果是，这支搭配十分均衡的力量可以执行各种任务，从弹道导弹防御到两栖攻击等。
美国空军的第35战机联队驻扎在日本的三泽基地。这支战机联队专门压制敌方防空系统，并接受过摧毁敌方雷达、导弹系统和枪炮的训练，目的是让友军飞机能够更自由地飞越战场。
美国海军陆战队分布在日本各地，其中固定翼航空部队包括一支F-35B联合攻击战斗机中队，驻扎在岩国海军陆战队航空站。海军陆战队直升机部队的3个中队驻扎在冲绳岛的普天间空军基地。
冲绳还有嘉手纳空军基地。嘉手纳距离潜在的韩国战场较远（但仍然在导弹射程之内），它将作为美国空中力量的区域支持中心。
美国在太平洋的下一个主要前哨关岛则拥有第15潜艇中队，有4艘前沿部署的攻击型核潜艇。海军特种作战部队也驻扎在该岛。2013年，一支“萨德”反导部队部署在该岛上，以应对敌方的中程弹道导弹。
关岛上还有安德森空军基地。安德森空军基地是对敌方发动轰炸机空袭的出发点，如今，一旦半岛局势突然爆发，该基地的B-1B、B-2A和B-52H型战略轰炸机将会激增。
此外，美军在西北太平洋的力量相当可观。来自夏威夷、阿拉斯加和美国本土的更多战斗部队将会迅速增强它本已强大的力量，包括F-22A“猛禽”隐身战斗机、空降部队以及更多的航母、潜艇和轰炸机。
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