“彩虹”-5无人机成功试射新导弹 可灭8公里外目标

英国《简氏防务周刊》网站9月25日发表了题为《中国的“彩虹”-5无人机挂载新型精确制导武器进行实弹试验》的报道。
《简氏防务周刊》的消息人士证实，中国航天科技集团公司（CASC）已成功在中空长航时攻击型无人机“彩虹”-5上挂载一款新型精确制导导弹，并成功进行了试射。
中国于9月21日上午在甘肃一处未公开的机场完成了这次最新测试。CASC工程师通过发射前锁定瞄准技术，成功遥控一架属于标准产品的“彩虹”-5无人机发射了一枚新型80公斤级精确制导导弹，导弹携带一枚破片杀伤弹头，发射高度约为3.5千米。
CASC一名发言人对《简氏防务周刊》说：“我们证明了‘彩虹’-5无人机的侦察和打击能力能让其在任何战场赢得主动。我们最新取得的成功证明了我们这一先进产品的成熟度。”
消息人士还披露称，8月份已成功在“彩虹”-5无人机上挂载45公斤级AR-1型半主动激光反坦克导弹，证明了这种导弹的可挂载性。
根据官方公布的规格参数，应用惯性导航系统和半主动激光制导技术的AR-1型导弹可打击远在8公里外的装甲目标或建筑物，其中携带的一枚重达10公斤的破片杀伤弹头或侵彻弹头的最大飞行速度为1.1马赫。这款导弹的特点还包括“发射前锁定”和“发射后锁定”能力。据称，在打击位于最远射程处的目标时，这款导弹的圆概率误差为1.5米。
消息人士还证实，已经开始为“彩虹”-5无人机寻找其他可装备的制导和非制导武器。
考虑到“彩虹”-5无人机在2016年中国航展上展示了其装备20公斤级AR-2型半主动激光反坦克导弹和50公斤级“飞腾”-9精确制导炸弹的能力，以及可挂载AR-1型导弹的能力最近得到证明，相信在不久的将来，可能会将这些武器列入“彩虹”-5武器整合的日程表。
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