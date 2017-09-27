微信启动页面"变脸"："中国视角"背后是科技进步

美媒称，近1亿微信用户25日起或许已注意到一个微妙的变化。微信官方宣布，9月25日至28日间，微信启动页面将改用一个新的地球卫星图像。
据美国石英财经网站9月25日报道，自微信2011年面世以来，其启动网页用的一直是一幅名为“蓝色弹珠”的地球图片，是美国航天局（NASA）的经典之作。现在它将被中国卫星风云四号拍摄的地球图像取代。这是微信首次更新其启动页面的设计。
中国媒体报道说，本次微信启动页面“变脸”旨在庆祝风云四号系列卫星取得巨大技术突破。风云四号系列卫星是中国的第二代气象卫星，计划在2016年到2040年间发射升空。风云四号A星是去年12月成功发射升空的该系列第一颗卫星。
报道称，美国“临界点”网站说，“蓝色弹珠”图像显示的地球画面中心是非洲，而风云四号拍下的卫星云图显示的地球画面中心是中国。
关于选用这张照片作为素材的原因，微信团队透露称：“非洲大陆是人类文明的起源地，我们将非洲上空的云图作为启动页的背景图，也希望将‘起源’之意赋予启动页面。因为人类的出现，才有了沟通的存在和意义。而此次展示‘风云四号’拍摄画面，也是寓意从‘人类起源’到‘华夏文明’的历史发展，旨在向亿万微信用户展示华夏大地的河山风貌。”
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