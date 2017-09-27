美朝“宣战”风波或致误判风险 引世界担忧

外媒称，朝鲜外务相9月25日表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即使它们不在朝鲜领空范围内。
朝警告将击落美轰炸机
据路透社9月25日报道称，李勇浩说，特朗普9月23日发出的一条“推文”相当于宣战。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。
李勇浩在纽约对记者说：“全世界应该清楚地记住，是美国先向我国宣战的。”
李勇浩说：“既然美国对我国宣战了，我们将完全有权利采取反制措施，包括击落美国战略轰炸机，即使这些轰炸机没有进入我国领空。”
李勇浩说：“谁时日不多这个问题到时就会有答案。”
另据韩国《中央日报》网站9月26日报道，朝鲜外务相李勇浩表示，美国已经向朝鲜宣战，即使美国战略轰炸机没有越过“北方界线”，朝鲜也将从自卫层面出发做出应对。朝美之间越发剑拔弩张。
李勇浩纽约当地时间9月25日在下榻的酒店前对记者们表示：“特朗普上周末再次口出狂言，称我国领导层很快就会走到尽头，并发出了宣战声明。”
他说，“美国现任总统亲自说出这些话，无疑向我们下达了宣战书”，“所有参加联合国大会的成员国代表团以及全世界应该清楚地记住，是美国先向我国宣战的”。对于美国9月23日派两架B-1B“枪骑兵”战略轰炸机和F-15C编队前往朝鲜东海（即日本海——本网注）方向国际空域进行飞行活动的情况，朝鲜虽然相当震惊，但并未将这一情况列为美国宣战的依据。
不过，李勇浩表示，“《联合国宪章》规定成员国拥有自卫权”，“既然美国对我国宣战了，我们将完全有权利采取反制措施，包括击落美国战略轰炸机，即使这些轰炸机没有进入我国领空”。朝鲜驻联合国代表团工作人员在翻译时使用“击落”这一措辞，意味着击落美国轰炸机也在朝鲜考虑的自卫措施之内。而且，朝鲜表示即使没有进入其领空，只是前往“北方界线”附近飞行，朝鲜也会启动自卫权，这相当于发出了最高强度的警告。
李勇浩最后表示，“究竟谁会走得更远，我们可以试试看”，然后经肯尼迪机场踏上了回国之路。
又石大学特邀教授全贤俊说：“这一表态与金正恩对美国发表的声明一脉相承，表现出朝鲜不愿在口水战中输给美国的心情。”
据路透社9月26日报道称，韩联社援引韩国情报机构的消息称，美国上周末向朝鲜半岛派遣B-1B轰炸机之后，朝鲜一直在东海岸调动飞机和加强防御。
报道说，美国似乎故意透露了轰炸机的飞行路线，因为朝鲜似乎毫不知情。
朝鲜外务相9月25日表示，美国总统特朗普已向朝鲜宣战，平壤保留采取反制措施的权利，包括击落并不在其领空范围内的美国轰炸机。
白宫称朝外相说法“荒谬”
据德国《世界报》网站9月25日报道，朝鲜和美国之间的核争端进一步升级。朝鲜外务相李勇浩9月25日在纽约说，朝鲜把美国总统特朗普最近的话理解为“宣战”。
报道称，白宫称朝鲜外务相指责美国向朝鲜宣战是荒谬的。
五角大楼不想受到朝鲜的无限挑战。五角大楼发言人曼宁说，美国轰炸机有权在国际空域飞行，美国将继续行使这一权利，而且是在“全世界”。
另据韩国《朝鲜日报》网站9月26日报道，当地时间9月25日，朝鲜外务相李勇浩在纽约曼哈顿联合国总部附近的下榻酒店门前接受记者采访时表示，即使美国轰炸机没有进入朝鲜领空，朝鲜也完全有权利采取包括将其击落在内的反制措施。
美国正在讨论朝鲜在下月10日建党纪念日前后，从正常角度发射“火星”-14型洲际弹道导弹等发动高强度追加挑衅的可能性，目前考虑派遣美国航母编队北上越过“北方界线”进行武力示威的方案。美国航母编队在“北方界线”以北海域行动的情况十分罕见。
据悉，美国航母编队将于10月中旬抵达朝鲜半岛海域，而且很可能派出第七舰队下属的“里根”号。与此同时，韩美两国正在讨论如果朝鲜发起追加挑衅，就将出动B-2轰炸机和F-22战斗机等隐形武器前往朝鲜半岛的方案。
据英国《独立报》网站9月25日报道，苏格兰境内展开了一场有数以千计军人、舰船和战斗机参加的大规模军演，练习击落核导弹。
英国国防大臣迈克尔·法伦说，“强大盾牌”军事演习将对抗朝鲜和其他“无赖国家”构成的威胁。
“朝鲜的试验活动表明了无赖国家发展较远程导弹的危险。”他说。
美国总统特朗普上周末似乎扬言要在朝鲜推动政权更迭，这致使朝鲜外务相在联合国发言时指责他“宣战”。
报道称，这场在苏格兰海岸附近举行的演习由美军牵头，并有来自英国、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙和荷兰的军人参加。
“舌战”升温引发误判风险
据路透社9月25日报道称，联合国秘书长古特雷斯的发言人表示，古特雷斯9月25日告诫称，朝美舌战升温有引发误判的风险。
“激烈言论会导致严重误解。”联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克对记者说。此前朝鲜外务相李勇浩称美国总统特朗普已向朝鲜宣战。
他说：“解决这件事的唯一办法是从政治上解决。”
另据俄罗斯卫星通讯社9月26日报道称，中国外交部发言人陆慷当日在例行记者会上表示，中方希望美朝双方的政治家意识到，一味的口头逞强、相互刺激，只会增加对抗风险。
陆慷强调，中方已经听到了太多在半岛喊打喊杀的声音，中方希望美朝双方的政治家都能意识到，一味的口头逞强、相互刺激，只会增加对抗冲突的风险、压缩自己政策回旋的空间。
陆慷表示，半岛战端轻启，不会有赢家，从中方反对半岛生战、生乱的一贯立场出发，中方很不赞成美朝双方口水战升级。
另据美国《沃克斯》杂志网站9月25日报道，朝鲜外务相李勇浩当日威胁要击落美国战机，宣称朝鲜有权击落美国战略轰炸机，即使不在其领空范围内。这是朝鲜迄今发出的最严重威胁，这令专家感到极度担忧。
麻省理工学院研究核武器问题的维平·纳兰教授指出：“误判就是这样引发战争的。今天我忧虑陡增。”
纳兰忧虑陡增的原因不言而喻：美国战机经常飞越朝鲜半岛上空。李勇浩的言论看起来是对9月23日美国B-1B轰炸机在朝鲜沿海国际领空飞行的直接回应。
报道称，此类飞行的目的是威慑战争而不是挑起战争，也是为了向朝鲜政府表明：如果朝鲜胆敢挑衅，美国就将动用武力，以此威慑朝鲜不要轻举妄动。
朝鲜外务相的言论表明朝鲜可能不再容忍美国的这种防御信号，有可能开始把这些飞行活动视为战争侵略行径，即使飞机并未进入朝鲜领空。
据俄罗斯《独立报》网站9月26日报道称，美国总统特朗普上周在联大演讲中愤怒地承诺摧毁朝鲜并针对其领导人发表了侮辱言论。金正恩同样对美国总统作出轻蔑评价并承诺必将报复美国。
报道称，历史事实表明，国家元首这样彼此挖苦会导致不可避免的战争。
对朝鲜的国家和军事设施进行打击会对其所有邻国造成威胁。美国人做不到出其不意。朝鲜将有机会在首批“战斧”导弹抵达朝鲜领土前发射多枚导弹，其中可能会有携带核弹头的导弹。美军及其盟友至今没有可靠的反导系统。
假设形势不会发展到核打击。摧毁朝鲜境内的核设施会对整个地区造成放射性污染的危险。韩国的核电站使该国沦为局势的人质。韩国有四座核电站和约30个核反应堆——这意味着如果朝鲜用常规导弹密集攻击朝鲜半岛，可能导致比切尔诺贝利核事故更严重的后果。日本则有17座核电站和42个核反应堆，它们一旦被毁将导致整个远东出现圣经启示录中的景象。
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