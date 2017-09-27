马云李嘉诚联手 共同运营香港支付宝

26日下午5时左右，市场被砸来重磅消息：马云和李嘉诚，一位内地首富，一位香港首富，终于连手搞事情了！
26日下午李嘉诚旗下长江和记实业(00001-HK)公布，与阿里巴巴关联公司蚂蚁金服组成策略伙伴联盟，双方将组成合资企业，共同运营为以消费者主导的电子货币包「支付宝HK」，进一步整合在线线下的支付服务，合资企业尚待监管机构批准，预计交易可在 2017 年底前完成。这意味着，马云将藉助李嘉诚在香港的广阔资源，为支付宝进入香港铺路。
公告指出，以港币付款的「支付宝HK」在今年 5 月推出，首两周已吸引超过 10 万名活跃用户使用。现时已有超过 4000 家知名香港零售商户，提供「支付宝HK」扫码支付服务。而香港每年迎来超过5000万名访港旅客，流动通讯科技较普及，传统零售交易整合电子创新科技，将促进香港「无现金」电子消费模式。
这次马云可算「抱上黄金大腿」。李嘉诚旗下的长和，业务覆盖地产、用电、饮水、手机通讯、食品、电器、美容、葡萄酒等各方面，包括耳熟能详的屈臣氏，街头随处可见的百佳超市、丰泽电器等连锁店，并且通过「3」品牌在香港和澳门运营流动通讯，香港居民的衣食住行可能都与李嘉诚有关。
长和表示，公司在香港经营超过 600 多家店铺，在港电讯及零售业务的忠诚客户人数超过 660 万。值得注意的是，香港总人口约735万人，可以说一大半人都生活在李嘉诚的商业王国中。
公告表示，合资企业亦可能透过集团相关公司，服务更多屋苑住户及公用事业用户。长和亦是香港最大电力公司之一的电能实业(00006-HK)的控股公司，这或许意味着百万香港市民们将过上用支付宝交电费的日子？
另一方面，蚂蚁金服在马云的带领下亦发展迅猛。目前，蚂蚁金服在中国内地和其他地区为超过 5.2亿名用户提供数字普惠金融服务，在印度、韩国和东南亚，与策略伙伴共同为超过 2.5亿海外用户提供全方位电子金融服务。支付宝2016年已拥有4.5亿实名用户，相当于30%中国人使用支付宝。
然而，在连内地买菜都可以使用移动支付的今日，香港移动支付现况可谓十分落后，给支付宝HK的普及带来困境。香港金融管理局2016年才开始颁发移动支付牌照，目前共有16家获发牌照的移动支付工具，除支付宝、微信支付外，还有苹果支付、三星支付、PayPal、TNG等移动支付工具。但实际上，香港本地支付系统八达通应用更为广泛，这张卡集交通、餐饮、购物于一身，绑定香港超过8000家服务商，超过1.9万个零售店可以使用八达通支付，对移动支付的竞争力巨大。
因此，拥有一位强有力的「地头蛇」带路，对支付宝HK可谓具有重要意义。
心心相惜已久? 李嘉诚曾赞马云年轻有为
事实上，两位富豪心心相惜已久。
李嘉诚2014年曾在接受《财新网》专访中称赞马云年轻有为，指对民族来说，最重要是代代有杰出企业家，自己「见到成功的中国企业家，我内心只会为他们鼓掌打气」。
阿里巴巴于2014年在美国上市，导致马云身家水涨船高，超越稳坐亚洲首富多年已久的李嘉诚，象征着一个时代的结束。马云在2013年带领阿里巴巴来港商讨IPO时曾表示，「这是互联网的时代，不再属于李嘉诚了。李嘉诚在他那个时代，真的很不错，但现在已不可能出现另一个李嘉诚。」又指，「这世界谁也没把握你能红五年……解决你不败、不老、不胡涂的唯一办法，相信年轻人！」
此言正与李嘉诚对年轻人的态度相合。
李嘉诚呼吁年轻人应「运用创意、想象力」，才可以成为高增长机遇巨浪中的驾浪者，「机会只会留给有抱负的人」！
89岁的李嘉诚近年透过旗下风投基金维港投资(Horizons Ventures)频频投资科创企业，曾1.2亿美元投资Facebook，截止2016年，维港投资累计入股73间科网企业，投资项目遍布欧、亚及美洲，领域涵盖互联网、VR、金融科技、AI、大数据、生物科技……
可见，李嘉诚早已预知地产未来不再是最大风口，追上科技之风才能继续保住首富位。
今日牵手马云，可能正是李超人希望率先在香港插下电子支付的大旗。
然而，值得肯定的是，当马云遇上李嘉诚，产生的化学反应一定不仅仅只有这些，还请拭目以待。
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