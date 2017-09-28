俄军机将被限制飞越美领空

外媒称，美国官员正准备根据《开放天空条约》宣布对俄罗斯军机飞越美国领空进行限制，这是美俄紧张关系的最新迹象。
据美国《华尔街日报》网站9月26日报道，该条约是冷战后期以及冷战结束后签署的一系列军备控制、军事透明度和建立互信的协议之一。该条约允许34个缔约国在彼此领空进行观察飞行，同时可以航拍军事人员和物资的影像。
美俄围绕该条约的紧张关系在8月加剧，当时一架俄军机依据《开放天空条约》飞越了华盛顿和新泽西州贝德敏斯特等地区，与此同时美国总统特朗普正在贝德敏斯特的特朗普国家高尔夫球俱乐部中。
不过，据美国官员表示，上述飞行事件并非美国对俄采取新限制措施的原因。他们声称，原因是俄罗斯违反了《开放天空条约》，因为俄罗斯政府对飞机飞越该国波罗的海加里宁格勒领空进行了限制。美国官员认为，该地区部署了俄罗斯的先进武器装备。
美国国务院和五角大楼的官员表示，美国代表团计划9月26日在维也纳召开的《开放天空条约》协商委员会会议期间宣布对等的反制措施。该委员会由缔约国的官员组成。
美国国务院的一名高级官员称，美国想让俄罗斯重新遵守该条约。他还表示，美国采取的可撤销措施可能会促使俄政府这么做。
据知情官员透露，美国官员考虑的选项包括限制俄罗斯飞机飞越阿拉斯加和夏威夷领空。
而俄罗斯官员声称，加拿大、格鲁吉亚、土耳其和美国等多个《开放天空条约》缔约国都根据该条约采取了限制进入各自国家领空的措施。
另据俄罗斯卫星通讯社9月26日报道称，俄罗斯外交部不扩散核武器与军备控制司司长米哈伊尔·乌里扬诺夫表示，莫斯科了解华盛顿准备实施一系列针对俄军机在美国领空进行观察飞行的限制。这些措施或于2018年1月1日起生效。俄方不排除采取应对措施的可能。
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