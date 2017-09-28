中国海军舰艇编队访问文莱

美媒称，9月25日，中国海军舰艇编队抵达文莱最大港口，对该国进行为期3天的访问。北京努力增进其与文莱以及其他东南亚国家的防务关系，因此，这次访问只是两国关系日益紧密的一种体现。
据美国外交学者网站9月27日报道，事实上，由于各种原因，文莱和中国之间最初的关系相对而言十分疏远。其中的原因包括社会体制和与文莱国内华人有关的种族敏感性。但是，在冷战结束后，尤其是近年来，文莱视中国为一个重要的伙伴，可帮助其发展并使其依赖石油和天然气的经济实现多样化，中国则把这个东南亚国家看成一个重要的能源来源，可以为其经济增长提供动力，并指望文莱在东盟中发出有用的声音，因此两国关系得到了加强。
报道称，进入今年以来，双边关系继续不断加强。本月早些时候，中国国家领导人与文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚在北京举行了会谈。哈桑纳尔还出席了第14届中国-东盟博览会。
会谈期间，双方同意要在几个领域加强合作，尤其是经济领域。双方还签署了“一带一路”建设、基础设施建设、卫生等领域的双边合作文件。但防务关系也是一个重点，中方强调要加强防务和执法合作。
据中国国家媒体报道，中国海军远航访问编队9月25日抵达文莱穆阿拉港，“进行为期3天的友好访问”，目的是传达友好和合作的信息。这一迹象表明中文两国防务关系日益增强。访问期间，双方预计将开展一系列活动，其中包括参观交流和文体竞赛等。
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