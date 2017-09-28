泰国总理巴育称英拉目前在迪拜



海外网9月28日电 据泰国《民族报》报道，当地时间28日，泰国总理巴育公布英拉行踪，称英拉目前正在迪拜。 海外网9月28日电 据泰国《民族报》报道，当地时间28日，泰国总理巴育公布英拉行踪，称英拉目前正在迪拜。

早前报道：

当地时间周三（27日），泰国最高法院对英拉大米收购案进行宣判，英拉罪名成立被判处5年刑期。

泰国最高法院原定于8月25日对大米收购案进行宣判，但英拉以身体不适为由没有出庭，法庭随即发出逮捕令。随后有报道指，英拉已经离开泰国。

一段时间以来，泰国国内传出不少关于英拉出逃的消息。早前有人认为，英拉途经柬埔寨、新加坡，已乘飞机安全到达阿联酋迪拜，与其在外流亡的兄长会合。也有消息称，英拉后续可能前往英国寻求避难。

根据泰国媒体的最新报道，9月26日，泰国总理巴育在内阁会议后接受媒体采访时表示，已经知道前总理英拉身在何处，但必须等到27日法庭宣判后才能公开。之所以知道英拉藏身处，是因为私人信息机构得到国际刑警组织的协助，消息已经得到证实。不过不清楚英拉所在的国家是否会将其送回泰国，因为一直以来该国从未将藏身在那的罪犯引渡回国。

大米收购案：

英拉是前总理他信之妹，2011年8月，她以泰国首位女总理的身份开始执政，登上政坛顶峰时年仅45岁，并在2年多里保持政局稳定。年轻漂亮的她也受到国际社会许多关注。但是，这位美女总理可谓仕途多舛。自2014年5月下台后，英拉一直深陷大米收购案的诉讼泥潭。

大米收购项目是英拉上台之初开始实施的一项政策。从2014年起，这一政策被批评导致国家财政亏空，并滋生腐败。

简单说来，大米收购项目就是政府以高于市场的固定价格收购农民的大米。以白米为例，泰国白米的出口离岸价这些年一直稳定在1.3万泰铢左右，这意味着即便不考虑中间环节成本，政府从收购到出口每吨白米亏损2000泰铢。

批评者称，大米收购项目加重了泰国国家财政负担，导致数十亿美元损失。

就“大米渎职案”本身来说，泰国最高法院此前已对其他涉案人员作出判决，认定泰国前商业部长汶颂、商业部副部长蓬等官员与未获外国政府授权的外国企业非法签订政府间交易合同，以低于市场价的价格向对方出售大米，同时将部分低价大米倒卖给本国商人盈利，分别被判监禁42年、36年。





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