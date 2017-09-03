刚当选3个月，珠海新市长被“秒杀”

广东省纪委消息：广东省珠海市委副书记、市长李泽中涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
值得关注的是，他刚刚调任珠海不久，5月才当选市长。包括李泽中在内，珠海一年多时间里已有三名市长职务变动。
近期，珠海遭到台风袭击，8月29日，李泽中还前往横琴新区受灾企业及在建工地检查指导复产重建工作，这是他最后一次单独出席公务活动。
媒体发现，李泽中在粤履历较为单一， 到珠海工作之前，他长期在国企广晟公司工作，先后担任过总经理和董事长，
广晟是广东省政府批准设立的国有独资企业，1999年12月30日正式挂牌成立，主要从事有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、工程建筑房地产业。
此前，与李泽中长期共事的公司高管李进明、钟金松已先后被查。李进明曾任董事长、钟金松曾任总经理，是李泽中的“前辈”。
李泽中，是广东为数不多的“70后”市长。他到珠海特区出任要职，走上重要岗位，外界对他的评价是“具有国际视野，经济管理能力强”。
事实上，他早年求学和工作辗转多地，先后在安徽大学、北大、美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院求学，在国务院扶贫开发领导小组办公室搞过政策研究，还在世界卫生组织和联合国开发计划署任职过，是一名学者型官员。
对于珠海特区来说，政治生态可谓正在修复中，一年前，省委常委、珠海市委书记李嘉，市政协主席钱芳莉等落马，震动颇大。
李泽中到珠海工作时间不长，对他的果断审查，避免给当地带来更大影响，可谓从源头上“止损”。
十八大以来，广东打虎力度空前，拿下厅官数量居全国前列，覆盖各个地市。今年以来，包括李泽中在内，已有河源原市长彭建文、江门原市长邓伟根等三名地市政府主官落马。
9月1日，珠海市委常委会有这样一项议题：传达学习省深入推进全面从严治党暨第十六期领导干部党纪政纪法纪教育专题研讨班精神。
会议强调，要推动珠海全面从严治党向纵深发展，紧紧抓住领导干部这个“关键少数”，各级领导干部要带头严肃党内政治生活，做廉洁从政的表率，把好选人用人关，以“钉钉子”的精神抓好市委各项工作落实。
会议第二天，也就是今天上午，李泽中落马。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost