国台办前副主任：32年内必统一台湾 “北平模式”可用

中国国台办前副主任王在希说，台湾问题已经有68年的，不可能拖到100年。他说，希望“和统”，但也不能排除“武统”，也可能有兵临城下“以战迫和”的“北平模式”。
大陆国台办前副主任王在希近日接受台湾《旺报》的专访谈论两岸统一的问题。他首先表示，台湾问题的历史形成有其复杂性，要解决有其艰巨性，因此实现统一具有长期性。一方面大陆要努力做工作促进统一，另一方面，也要有一定耐心，目前要确定一个具体、明确的统一时间表有困难。不过，他也强调，对两岸统一必须要有紧迫感。
在专访中，王在希称，从台湾政党轮替、蓝绿实力消长、以及台湾的民情民意来看，两岸和平统一的可能性正在“逐渐丧失”;实现统一目前要确定一个具体时间表比较困难，但必须要有急迫感;两岸统一的模式未必是“和统”或“武统”二元法，“北平模式”，或是先签署分阶段走向统一的协议，也是一种解决办法。
王在希又认为，蔡英文当局推动的“去中国化”举措，都是在为“台独”做铺垫，“希望她悬崖勒马，这条路绝对走不通，对台湾同胞来说是灾难性的”，尽管目前蔡英文尚未直接触碰“法理台独”的底线，不过王在希强调，大陆的《反分裂国家法》明订了三个条件，他相信大陆会有认定的标准。
上述三个启动条件之一是，“和平统一的可能性完全丧失”得采取非和平方式捍卫国家主权和领土完整。王在希表示，台湾第三次政党轮替后，蓝绿不再势均力敌，国民党已难以有效制衡民进党，他认为，台湾的民意也在往不利统一的方向发展。和平统一的可能性虽不至于像部分学者认为“已完全丧失”，但确实在“逐渐丧失”。
王在希表示，两岸统一是大势所趋，难以回避，台湾不如务实面对，反可争取主动。他认为台湾问题历史形成已经68年，总不可能拖到100年，长期拖下去大陆13亿同胞的民意也不能接受。至于如何解决，他认为可以分阶段统一，只要双方能达成共识，通过协商谈判，先签署一个分阶段走向统一的协议，也是一种解决办法。
在统一模式问题上，王在希表示大陆希望“和统”，但也不能排除“武统”，也可能有兵临城下“以战迫和”的“北平模式”，能否实现和平统一不完全取决于大陆，还需要台湾方面的配合，“和平虽不一定能够实现统一，但统一了一定能实现两岸和平”。
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