中国共享单车进军东南亚 日媒：不毛之地寻出路

日媒称，源自中国的共享单车服务已开始扩大到东南亚市场。中国的摩拜单车和ofo最近半年相继进入新加坡、泰国及马来西亚。这些地区夏季多雨，在代步方面可谓是“自行车的不毛之地”，但缓解交通拥堵和有益身体健康等优点还是吸引了政府对共享单车的关注。“共享”有可能推动自行车在东南亚普及。
据《日本经济新闻》网站9月21日报道，在泰国国立法政大学，120多万平米的校园内停放着很多“小黄车”。8月，ofo在这里进行了共享单车的校园限定实验。结果，受欢迎的程度超乎想象。“天气太热不想等公交车，而且可以自由停放很方便”，泰国女大学生安蒂卡（19岁，音）表示。近日，摩拜也开始在泰国的商业设施和其他大学校园内进行实验性投放。
在中国遭遇拐点
报道称，利用手机APP解锁并付费的共享单车已经在中国多个城市推广普及，但有的城市因供应过剩已被禁止投放新车。在此背景下，摩拜获得了腾讯控股和美国基金的出资，ofo也获得了阿里巴巴集团等的出资，正在加紧进入包括日本在内的海外市场。
两公司在热衷于解决交通拥堵问题的新加坡率先开启了海外服务。2017年3月，ofo进入新加坡市场，用户在服务推出后的100天突破了10万人。4月进入新加坡市场的摩拜投放了带定位系统的单车。新加坡政府与各公司密切开展合作，并计划建设新的停车场等，进一步完善基础设施建设。
日本政府的目标是打造不依赖汽车的社会，一直在不断扩大铁路网。如果在连接家与车站、车站与公司的“第一公里”和“最后一公里”灵活运用共享单车，公共交通工具的利用率也会增加。
8月底，摩拜的联合创始人夏一平在曼谷的发布会上表示，我们的服务有助于缓解交通拥堵，实现节能减排。东南亚的铁路建设尚不完善，但如果在新加坡成功，则有可能迅速扩大到其他国家。
促进健康值得期待
日媒认为，这些地区的老龄化也在日益加重，共享单车还有助于增进人们的健康。马来西亚卫生部9月在行政首都布城召开会议，卫生部副部长希尔米在街道上骑着单车出行。参加会议的ofo强调，希望能够推广健康的自行车文化。
英国经济学人智库的一份报告指出，马来西亚成年人的肥胖率（BMI25以上）为13.3%。随着汽车的普及肥胖率不断攀升，如今在东南亚主要国家中为最高，是日本（3.3%）的4倍。马来西亚推广共享单车，意在缓解国民运动量不足的状况。
新加坡的老龄化也在不断加剧，医疗费用的负担增长影响着国家预算。糖尿病等生活习惯病患者不断增多，敦促国民锻炼身体已成为紧急课题。不仅在主干道，新加坡将包括住宅区在内建设自行车专用车道，计划2030年之前在狭小的国土上建设全长达700公里的自行车道。
挑战多多
日媒称，五颜六色的共享单车开始出现在东南亚的道路上，但全面普及还存在很多课题。东南亚不但是高温多雨的“自行车不毛之地”，曼谷等地的路上还有很多台阶和凹陷。自行车专用车道也很少。
东南亚的情况与基础设施建设进展迅速、宽阔道路越来越多的中国不同。并且不易受堵车影响的“摩的”也比较发达，用户有其他既便宜又轻松的选择。
另外，共享单车能随骑随停的便利性在中国受到欢迎，但在空间有限的城市中，随骑随停可能会影响交通。在东南亚，新加坡政府已经开始对这种情况进行管理。
共享单车能否盈利目前也尚未明确。共享单车企业在新加坡为获得用户几乎一直在实施免费促销活动。共享单车能否扎根东南亚取决于这些课题的解决情况。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost