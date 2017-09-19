英国外相被批曲解“脱欧”数据

外媒称，一名政府统计学家日前指责英国外交大臣鲍里斯·约翰逊滥用国家数据。此前，约翰逊重复了支持脱欧运动时的口号，即英国在脱欧后将每周得到3.5亿英镑的额外资金。
据路透社9月17日报道，这个数字曾是脱欧运动的“让我们收回控制权”口号的核心组成部分，而且该运动曾表示这部分钱可以转而用于资助国家卫生保健事业。
英国统计局的戴维·诺格罗夫说，他对约翰逊的做法——把总缴费与净缴费混为一谈——感到“吃惊和失望”。
诺格罗夫17日致信约翰逊说：“这显然是滥用官方统计数字。”他说，被引用的数字没有扣除英国从欧盟收到的退款，也没有扣除布鲁塞尔给予的扶持款项，比如资助农业和科学研究的款项。
约翰逊16日在报纸撰文陈述了自己对英国脱欧后的设想，并在文中再度提及那个数字。他写道：“一旦我们结清账目，我们每周就将收回大约3.5亿英镑的控制权。”
“那将是好事，正如我们许多人曾指出的那样，如果那笔钱中的大量资金都交给国民保健署的话。”
据英国广播公司报道，约翰逊称对诺格罗夫的信也感到“吃惊和失望”，他说那封信“建立在对我文章内容故意曲解的基础上”。
约翰逊说，英国无权支配欧盟拨给英国的经费，也无权支配相应的退款。
英国国家统计局在2016年4月发布的数字显示，英国每周向欧盟缴纳的净费用约为1.9亿英镑。
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