国际清算银行称全球债务或少算13万亿美元

英媒称，国际清算银行（BIS）17日说，由于传统的会计流程未将用于对冲国际贸易与外币债券风险的外汇衍生品计算在内，全球未披露的债务或达13万亿美元。
据路透社伦敦9月17日报道，BIS的研究人员说，很难对这部分“缺失”的债务进行风险评估，但大家主要担心的是会发生流动性危机，就像金融危机时外汇互换和远期市场发生过的那次。
这些未披露债务的规模，比美国境外的企业及政府资产负债表上的债务总额还要多，截至今年3月底，后者规模为10.7万亿美元。
BIS货币和经济部门负责人克劳迪奥·博里奥和他的两位同事在最新的季度报告里说：“这些债务不为人所知。”
BIS说：“虽然它们实际上是到期必须偿还本金的抵押贷款，但根据会计惯例它们大部分被视为表外衍生品。”
BIS说，非金融机构用户利用外汇远期合约和货币互换交易来进行投机和对冲国际贸易与外币债券的风险。机构投资者、资产经理和对冲基金利用远期合约对冲自己的持仓以及建仓风险，而金融企业则利用互换交易来对冲国际债券的风险。
至于是谁在向非美国银行借出美元，BIS说，这些资金来自美国的银行、欧洲国家央行、超国家组织和私营非银行机构。
另据英国《每日电讯报》网站9月17日报道，全球最高金融监管机构发现了13万亿至14万亿美元的全球隐藏债务，这些债务藏在衍生品和互换合约里，这一令人震惊的数字让国际体系中的离岸美元债务增加了一倍。
如果美联储在通胀压力之下采取紧缩措施，导致全球流动性枯竭且引发美元大幅升值，这笔债务将大大增加未来爆发信贷危机的风险。
BIS在一份报告中说，规模这么大的债务是通过外汇互换、货币互换和远期合约积累起来的。由该银行货币和经济部门负责人克劳迪奥·博里奥牵头的一个团队在这份报告中说：“价值数十万亿美元的合约处于开放状态，每天有数万亿美元的合约换手。”
目前，不受美国司法管辖的表内离岸美元债务规模为10.7万亿美元，加上这些隐藏的债务，离岸美元债务总额将达到约25万亿美元，相当于全球国内生产总值（GDP）的1/3。虽然这些合约充当了世界贸易的润滑和风险对冲工具，但它们可能受到货币和期限错配的影响。
虽然BIS态度谨慎没有谈到细节，但据悉，中国的房地产开发商通过外汇互换市场借入了大量美元。他们这样做一是因为利息较低，二是为了规避信贷限制措施。如果资金突然枯竭，那么除非情况非常严峻，否则中国监管者可能不愿出手救助他们。
博里奥说：“全球经济的一个根本问题是，一旦加息，脆弱的资产负债表将会怎样。”
该报告说：“企业债目前已经比危机前高得多。杠杆指标已经达到与以往的企业债激增期相似的水平。越来越多的企业面临利息支出高于息税前利润的局面。”
如果美元急剧升值，可能引发全球震动，并导致新兴市场信贷紧缩。如果美国总统特朗普的税收改革计划导致大规模财政扩张和美国企业持有的大量海外现金回流，这种情况可能再次发生。
货币分析人士说，这将是对新兴市场的屠杀。中国的企业债已经升至令人震惊的水平。新兴市场美元债务在10年内增长1倍，达到3.4万亿美元，这还没将隐藏的互换合约计算在内。
香港的信贷扩张差额——BIS的银行业风险指标——已亮起红灯，达到35%。虽然中国的这个指标已降至22.1%，但该国仍处于危险区。如果该指标持续高于30%，就预示着3年后可能发生银行业危机。
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