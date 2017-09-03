尼泊尔拥抱中国 盼加强互联互通

印度报业托拉斯网站9月10日刊发题为《尼泊尔外长称尼致力于加强与中国的互联互通》的文章称，尼泊尔副总理兼外交部长马哈拉10日呼吁中国加大对这个喜马拉雅山国的投资，称加德满都致力于加强与北京的互联互通。马哈拉当天在主持尼泊尔新设立的驻广州总领事馆的启用仪式上说：“在国家间铁路、公路和电力传输线路方面存在良好的投资机会。”
文章称，这位来访的尼泊尔领导人说：“尼泊尔正在致力于基础设施开发和国家间经济部门的投资，以便加强两国之间的互联互通。”尼泊尔外交部说，马哈拉还表示相信该总领事馆将促进强化双边关系，拓展两国在经济领域的关系。
马哈拉说，随着驻广州总领事馆的设立，经贸活动将大幅增加。他还补充说，两国民间关系将在今后的日子里得到进一步加强。
文章称，应中国外长王毅的邀请，马哈拉正在对中国进行为期六天的访问并与中方高级领导人进行会谈。尼泊尔今年5月与中国签署协议加入“一带一路”倡议。
文章称，新设立的总领事馆是尼泊尔在中国的第四家领事机构。在广州有200多名从事各类行业的尼泊尔商人。
香港《南华早报》网站9月9日刊文称，随着加德满都寻求深化与北京的经济关系，尼泊尔副总理兼外长马哈拉在对中国进行为期六天的访问期间，签署了一系列协议，其中最主要的是一项建设一条跨越喜马拉雅山的铁路线的协议。
文章称，中国的“一带一路”倡议是与尼泊尔发展更密切关系的关键所在，正是在这种背景下马哈拉访问中国。
北京和加德满都重申了他们对此前有关发展跨境经济和交通联系的协议的承诺。自2015年实行一部新宪法以结束内战以来，尼泊尔一直承诺参与“一带一路”倡议。
文章称，尼泊尔参与“一带一路”倡议获得了国内各政治阶层和民众的强力支持。尼泊尔一直努力找到一种务实而平衡的方式，让自己融入这一倡议，并设法最大程度地利用中国的这一倡议带来的好处。
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