比特币带火各种代币 涉及餐饮医疗社交等多种行业

西媒称，从职业拳手弗洛伊德·梅韦瑟到酒店继承人帕丽斯·希尔顿，似乎所有人都已经发现数字货币世界的奇妙之处，而事情正在变得越来越怪异。首次代币发行（ICO）热潮已经失控，今年上半年，ICO为基于区块链的项目募集资金超过10亿美元。这种融资方式可以让初创公司通过出售数字货币募集到很多资金，尽管从美国到中国的监管者们正试图减缓或阻止这种被控充斥着大量骗局和投机活动的融资方式。
据西班牙《经济学家报》网站9月8日报道，Synthorn项目正通过ICO获得资金以“衡量用人工犀牛角制造的春药的需求”。著名女商人帕丽斯·希尔顿支持广告公司Gravity4发行的代币Lydian，甚至连汉堡王连锁店都将创建自己的代币。
研究数字货币供应的网站ICO Alert列举了即将在接下来4个月中出现的将近200项ICO，还有很多正在进行或者已经结束的ICO。以下列举最重要的几种代币：
5Westerostoken：购买《权力的游戏》周边产品的虚拟货币，该网站说乔恩·斯诺（《权力的游戏》中的人物）是Westerostoken币的最大持有人。
5TulipToken：Reddit和推特网站的用户可以用它来享受免费服务，以当面羞辱那些代币的怀疑者。
5Christ Coin：奖励教友每天更近一步靠近基督的虔诚行为的数字货币。
5DigiPulse：为代币继承服务提供融资的货币，旨在努力保证逝者的数字货币得到合法继承者的继承。
5XPlay：支撑成人娱乐网络的代币，允许代币用户交换和输送直播内容和节目。
5Dentacoin：鼓励口腔患者对医生诊疗进行反馈的代币，也可以用来支付口腔治疗费。
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