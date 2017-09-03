美俄地面冲突风险大增！俄叙联军阵地遭美“友军”炮击

美联社9月21日报道称，俄罗斯21日向美军及其在叙利亚的盟友发出严厉警告，称俄已经部署特种部队协助叙政府军在战略要塞代尔祖尔与“伊斯兰国”（IS）激进分子作战，如果俄军受到攻击，将予以报复。
这一部署让人更加担忧俄罗斯支持的军队可能和美国支持的库尔德人领导的武装爆发直接地面冲突。叙政府军与美国支持的叙利亚民主军正在为夺取叙东部最大城市代尔祖尔展开竞赛。
俄国防部发言人科纳申科夫表示，叙利亚民主军近日两次炮击代尔祖尔城外的俄特种部队和叙军阵地。他向美国领导的联军发出警告，如果该地区的俄军遭到攻击，将被迫还击。
两周来，得到俄罗斯空中掩护的叙政府军控制了代尔祖尔市的大部分区域，并越过幼发拉底河进入到叙利亚民主军的作战地区。
科纳申科夫称，俄罗斯已部署特种部队协助叙政府军与代尔祖尔郊外的IS分子作战。
另据法新社9月20日报道称，总部位于英国的叙利亚人权观察组织20日说，3名俄罗斯士兵18日在代尔祖尔市附近叙政府军与IS武装分子的交战中阵亡。
俄罗斯国防部说，18日，叙利亚政府军在跨越了幼发拉底河抵达东岸前线后，几乎把IS分子包围在该市的一小块区域。
叙利亚人权观察组织说，这几名士兵是在幼发拉底河东岸丧生的，IS武装分子在交战中发射了迫击炮弹。
俄罗斯《莫斯科共青团员报》9月21日报道称，俄国防部发布视频，介绍空天军在叙利亚伊德利卜省打击武装分子的情况，后者试图围歼俄军一个排。
此前有消息称，一个由29人组成的俄罗斯军事警察排在该省哈马地区执行监督冲突降级区停火情况的任务，被恐怖组织“支持阵线”的武装分子围困。俄国防部称，被包围的俄军人在空天军的火力支援下与恐怖分子激战数小时，不仅摆脱了包围圈，还最终击退敌军。3名俄军人在交战中负伤。
俄国防部表示，俄军人成功地将恐怖分子赶回原来的阵地。两架苏-25战斗轰炸机对恐怖分子的有生力量和装甲车辆实施打击。包围圈被冲破，俄军进入叙利亚军队控制地区。
“今日俄罗斯”电视台网站9月20日报道称，俄军总参谋部的消息说，俄罗斯空天军和叙政府军在伊德利卜省的冲突降级区击退了“支持阵线”的反击，打死约850名武装分子，击毁11辆坦克和其他装备。
英国《金融时报》网站9月18日发表埃丽卡·所罗门的文章《叙利亚政府的作战引发美俄冲突之忧》称，俄罗斯支持的与“伊斯兰国”作战的叙利亚部队18日越过幼发拉底河，违反了莫斯科与华盛顿达成的“无冲突界线”协议，加剧了代理势力之间爆发冲突的可能性。
俄罗斯在声明中指出，效忠巴沙尔·阿萨德总统的叙利亚部队借助临时搭建的桥梁越过了幼发拉底河。当地激进分子说政府军现在离叙利亚民主军控制的阵地不到5公里。后者是美国组建的阿拉伯与库尔德民兵组织联盟。
政府军18日在富有石油的代尔祖尔省取得的进展凸显了打击“伊斯兰国”的战斗已危险重重，美俄分别支持的对立部队正在一点点靠近。双方之间的任何冲突都可能导致华盛顿与莫斯科之间的直接对峙。美俄都有部分力量渗入地方战斗队伍，很可能使之背离击溃恐怖武装这个共同目标。
叙利亚长达6年的冲突已演变成一场错综复杂的多方战争。最初只是一场反对巴沙尔的武装暴动，但随之而来的乱局让库尔德武装和“伊斯兰国”这类极端组织割据一方。
地区和外部势力的介入，尤其是站在政府一方的俄罗斯和伊朗与支持反对派的美国和土耳其，致使内战国际化。
与伊拉克接壤的代尔祖尔是“伊斯兰国”最后一个重要堡垒，据说很多高层成员藏身于此。
叙利亚政府军急于抵达位于幼发拉底河东岸的代尔祖尔省油田区。但是，西方外交官说这违反了华盛顿与莫斯科达成的谅解——美国及其盟友在河东岸作战，俄罗斯及政府军在西岸作战。
一名西方外交官说，即使莫斯科希望遵守协议，它也很难控制政府军的推进。他说：“政府完全违背了代尔祖尔（幼发拉底河）‘无冲突界线’协议。他们以为自己能够百分之百拿下这片地区。巴沙尔坚持进入美国控制的区域，夺取奥马尔油田。”
奥马尔油田是叙利亚规模最大、利润最高的油田，3年来油田的原油销售为“伊斯兰国”提供了巨额经费。爆发战争之前，叙利亚政府每天产油35万桶以上，现在政府极度渴望获得石油储量，从而减少对伊朗石油的依赖。
激进分子说早在政府军越过幼发拉底河之前紧张局势就已升级。他们说美国飞机近日袭击了政府军，而叙利亚民主军说它在代尔祖尔的部队遭到了政府军或俄罗斯部队的空中打击。
叙利亚反叛者说美国可能也有意违反协议。据信“伊斯兰国”的很多高级成员已逃往幼发拉底河西岸的迈亚丁市和阿布凯马勒市。
一名美国支持的反叛者说：“美国人不会放弃进入迈亚丁和阿布凯马勒市的。”
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