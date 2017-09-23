朝鲜称特朗普联大演讲是犬吠

朝鲜外务相李勇浩将美国总统特朗普在联合国大会上的演讲称为“犬吠”，对特朗普有关美国可能不得不“彻底摧毁”朝鲜的说法漠然处之。
“有一句谚语说：‘群狗狺狺，商旅自行’，”李勇浩在纽约联合国总部附近的一家酒店前对记者说，“如果(特朗普)想用几声犬吠就吓倒我们，他显然是在做梦。”
当被记者问及对特朗普称朝鲜领导人金正恩为“火箭人”有何想法时，李勇浩讥讽道：“我为他的助手感到遗憾。”这是朝鲜官方首次对特朗普在联大的发言作出回应。李勇浩定于周五在联合国发表演讲。
【韩联社首尔9月21日电】访美出席联合国大会的朝鲜外务相李勇浩20日在纽约接受媒体采访时将美国对朝强硬发言喻为“犬吠”，并表示如果认为朝鲜会被犬吠声吓倒纯属痴心妄想。分析认为，这表明朝鲜将会“我行我素”到底。
李勇浩说，有句谚语叫“群狗狺狺，商旅自行”,并作出上述发言。朝鲜外交官或朝媒经常提及这句谚语，有分析称，该谚语或出自名著《飘》。每当朝鲜试图表达不受国际社会制裁影响，坚定不移地开发核武的信念时，都会使用该表述。
朝鲜内阁机关报《民主朝鲜》19日发表题为“制裁不会带来任何改变”的评论，提及联合国安理会第2375号新涉朝决议，称朝鲜不会因美国实施制裁而作任何改变，美国政客们应意识到“即使犬吠，队伍也会继续前进”。
日韩英吁加大对朝制裁
【美联社联合国9月20日电】针对特朗普威胁如果美国遭到袭击将“彻底摧毁”朝鲜，日本周三敦促国际社会团结一致对朝鲜施压以迫使其放弃核武器。
曰本首相安倍晋三在联合国大会上发表演说，通篇讲的都是朝鲜。朝鲜在过去三周向日本上空发射了两枚弹道导弹。安倍说，“这一威胁的严重程度是史无前例的”。他呼吁各国全面执行联合国制裁措。联合国上周加大了对朝制裁力度。
安倍说：“朝鲜在核武器方面要么已经制成氢弹，要么就是接近于制成氢弹。”他预测说，朝鲜“迟早”会具备用洲际弹道导弹投送核武器的能力。
安倍对美国“所有选项都在考虑范围内”的立场表示支持，还响应特朗普政府的表态，即过去20年来与平壤进行的援助换(核)裁军的谈判已经失败。
英国首相特雷莎•梅表示，虽然联合国推行了有史以来最严厉的制裁措施，但朝鲜仍公然对抗国际社会，还威胁邻国。梅说，安理会成员国应准备采取“所有必要措施”，并“共同施加压力，我们知道这对迫使金正恩改弦易撤来说是必要的”。
【路透社首尔/东京9月20曰电】美国的盟友们今天说，加强对朝鲜的国际制裁而非对话，是让平壤放弃核武器的关键。
朝鲜的邻国韩国和曰本认为，与平壤谈判的时机已经过去了，现在的关键是使联合国的制裁发挥预期作用。在纽约参加联大会议的安倍晋三在纽交所的一次投资人聚会上说：“现在不是对话的时候，而是施压的时候。联合国通过了对朝鲜的新一轮制裁，但这还不能让我们满意。现在的关键是让制裁立即发挥作用，这就要求中国和俄罗斯的密切配合。”
韩国表示，特朗普的讲话表明了“坚定和特别的立场”。文在寅总统办公室发表声明说：“美国总统在联大演讲时用这么长时间提及朝核问题实属罕见，这表明美国政府正在严正看待朝核问题。特朗普的发言再次确认，美国将对朝鲜施加最大限度的制裁和压力，让其明确认识到实现无核化是保障未来的唯一途径。”
默克尔批评美威胁言论
【美联社联合国9月20日电】虽然德国总理默克尔未出席联大会议，但针对特朗普威胁称美国若被迫实施自卫或保卫盟友就会摧毁朝鲜，默克尔对一家德国电台表示，她“显然”持有异议。
默克尔表示愿意在与朝鲜谈判解决问题方面发挥积极作用。她强调指出，德国在与伊朗谈判以限制该国核计划方面发挥过一定作用。她指的是2015年达成的伊朗核协议。
默克尔对德国之声广播电台说，制裁措施须加以大力执行，但她也说，考虑用军事手段解决问题“极为不当”。
【德国《商报》网站9用20曰报道】题：默克尔批评特朗普的威胁言论
德国总理默克尔说，她在美国总统特朗普首次联大演讲之前就曾尝试说服他用外交手段解决朝核冲突。20曰她在接受德国之声广播电台采访时还透露，特朗普联大演讲威胁“彻底摧毁”朝鲜后，她还没有和他通话。默克尔说：“我在他联大演讲之前，也就是在几天前和他通电话时明确表示，必须找到外交解决方案。”
默克尔严厉批评了特朗普的言论。她说反对这样的威胁，德国联邦政府认为“任何形式的军事解决方案都是不合适的。我们主张外交解决方案。对朝鲜核和导弹试验的正确回应是制裁，我认为其他一切方式都是错误的，所以在这方面我和美国总统有明显的分歧”。总理还再次强调德国愿意扮演斡旋角色。
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