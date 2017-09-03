马来西亚要对新加坡多家媒体采取法律行动，指报道伤害马国形象

综合讯，马来西亚卫生部说，就新加坡数家媒体针对事发马来西亚新山的涉及新加坡人的一起交通事故的报道，是“严重的指控”，马国将向新加坡方面发出正式公函进行投诉，新加坡《星期天时报》今天报道。
马来西亚卫生部长苏巴马廉昨天说，卫生部也将接触律师，探讨采取法律行动的可能性，因为那些针对马来西亚卫生系统做出的指控，伤害了马来西亚的国家形象，报道引述马来西亚《每日新闻》说。
苏巴马廉说：“投诉公函将尽快交给新加坡驻马来西亚最高公署，我们将等待新加坡方面的回应，同时，也将和卫生部的律师讨论采取下一步的行动。
”
“这是非常严重的指控，卫生部的原则是，‘人命关天’从来是卫生部的最高原则。”他说。
“事件走出国门，不仅对我们带来负面的影响，也诋毁和打击了公共医疗人员，而他们努力工作、拯救生命。”
8月24日，24岁的新加坡大学生陈明杰，和五名小学同学在马来西亚新山市聚餐后，陈明杰和另一名同学离开时正要上车，不料却被一辆轿车撞飞，陈明杰当成昏迷后被救护车送往医院。过后，陈明杰父母赶到后，决定将陈明杰送往新加坡医院。
由于脑出血太过严重，导致陈明杰昏迷五天后宣告脑死，家人最终只好忍痛拔管。
和陈明杰一起遭汽车撞飞的朋友，侥幸逃过死劫，但也受伤入院。
不过，新加坡报章引述陈明杰在场好友罗扎里奥说，救护车花了近半小时才抵达现场，而且新山的一员要求先付1350令吉（429新元）才能开始治疗。
马来西亚卫生总监星期五发表声明，反驳这些指控。他说，在2.57分接到救助电话后，2.59分救护车就出动了，抵达现场的时间是3.10分。
救护车过后载着病人于3.15分离开现场前往医院。
他指出，病人抵达医院后立即被送往抢救区，进行急救和插管治疗，包括各类扫描。院方没有要求支付押金，直到家属抵达后才根据惯例要求支付押金。这符合马来西亚公立医院对外国人就医的政策。
罗扎里奥过后回应说，当时事故后，太多事发生，等待救援感到时间漫长，我想有半小时，但记录却不同。
他说，也可能在医院沟通不良，因为医院人员讲马来话，我们则讲英语，沟通上有困难。
事件发生后，新加坡多家媒体引述罗扎里奥的言论展开报道，马来西亚政府认为，新加坡有关媒体没有向马来西亚卫生部查证，只根据亲友的一面之词进行报道，违反了媒体的专业操守。
马来西亚柔佛州警方已经逮捕了肇祸司机，并展开调查。
另据报道，有新加坡网媒已经撤下了有关的报道，并表示道歉。（题图：右为陈明杰，左为罗萨里奥，图来自罗萨里奥Facebook）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost