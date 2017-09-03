马来西亚一调查MH370外交官被枪杀，死前准备移交新残骸

据英国《每日邮报》9月1日报道，正在调查马航失事客机MH370的马来西亚一名外交官，上周在马达加斯加首都安塔那那利佛被不明枪手暗杀，有报道称，事发前，他正准备将新发现的疑似客机残骸交给马方调查人员。
这名外交官名叫扎希德·拉扎，是马来西亚驻马达加斯加的一名荣誉领事。被枪杀后，有人猜测，他可能早被杀手盯上了，因为他被怀疑卷入2009年发生的一起绑架案。
然而，马航MH370业余侦探、美国律师布莱恩·吉布森认为，拉扎是在准备将新发现的疑似客机残骸交给马来西亚的调查人员时被暗杀的。吉布森一直在搜集被海浪冲上岸的MH370客机残骸。
吉布森说，根据马达加斯加与马来西亚两国达成的协议，拉扎负责在马达加斯加收集客机残骸，之后再通过私人快递公司将残骸运往马来西亚。在残骸运到马来西亚之前，一切都必须保密。8月16日，马达加斯加方面得到了两件疑似MH370的残骸。而8月24日，拉扎就被枪杀了，现在，疑似客机残骸仍在马达加斯加当局的手中。
英国《太阳报》报道说，调查客机坠落地点的专家组一名原成员说，他对拉扎遇害的时间感到可疑。他说，去年12月，路透社曾报道拉扎先生帮助吉布森，从马达加斯加向马来西亚转运了吉布森收集的六件MH370疑似残骸。“拉扎的这次遇害是否与这些MH370疑似残骸有关。”
这名专家组原成员还说，更令人感到可疑的是，拉扎在被暗杀之前，正打算前往马达加斯加运输部，取回更多的疑似残骸，再将这些残骸运往马来西亚。据了解，MH370失事三年来，先后有多块飞机残骸被海浪冲到南非到坦桑尼亚的海岸边。仅有三块残骸目前已确认属于MH370客机,7块残骸“几乎可以肯定”属于MH370客机，6块残骸则被列入“高度疑似”，2块被认为“疑似”残骸。。
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