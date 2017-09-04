新加坡选举局称共收到五份总统选举参选资格证明申请书

新加坡9月4日电，新加坡选举局4日晚间宣布，新加坡总统选举参选资格证明和族群身份证明申请已于当天17时截止，选举局共收到五份参选资格证明申请书。
选举局说，递交参选资格证明申请书的五位申请人中有三人申请了马来裔族群身份证明，一人申请了华裔族群身份证明，另外一人在申请时声明自己不属于华裔族群、马来裔族群、印度裔族群或其他少数族裔族群。
选举局表示，本届总统选举是只向马来裔族群开放的保留选举。如果申请人没有表明其自身属于马来裔族群，族群委员会将驳回其族群声明。
据《联合早报》报道，三位申请马来裔族群身份证明的申请人分别是前国会议长哈莉玛、第二房地产集团创办人兼总裁沙里马里肯和波旁海事公司亚太区执行主席法立。另外两名申请人的身份不明。
新加坡总理李显龙上月28日颁布民选总统选举令状并宣布9月13日为民选总统选举的提名日。如果届时有超过一名候选人，9月23日将是投票日。
据了解，有意参加本届总统选举的人士必须在提名日前获总统选举委员会发出的参选资格证明、族群委员会发出的族群身份证明和政治捐款证书才能获提名资格。
由新加坡公共服务委员会主席张赞成、会计与企业管制局董事会主席林素芬、少数种族权利总统理事会成员陈庆珠、总统顾问理事会成员布奥、法官郑永光和星展集团主席佘林发组成的总统选举委员会将在未来一周内鉴定总统候选人资格。
总统选举委员会最迟会在提名日前一天公布有多少人通过参选资格申请，但不会透露获得参选资格者的身份。(新华社)
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