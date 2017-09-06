中国打造信息共享平台让更多商品下乡、进城

位于中国东北地区的辽宁省铁岭县李千户镇张楼子村村民张庆，在村里经营小商店十多年了。不久前由政府推动建设的一家信息共享平台——益农信息社来到村里，他的商店成了平台线下网点，这让他的生意比以前更好了，月收入翻了一倍。
“现在每天订货、进货可忙了，月收入比以前多1000多元。”张庆的商店里摆放着琳琅满目的商品，与城市里的小超市几乎没有什么区别。
中国正着力实施“信息进村入户”工程，张楼子村的这一线下网点只是全国众多网点中的一个。辽宁作为“信息进村入户”工程整体推进省，截至8月初，以农村商店为线下网点的益农信息社达到9000余个，覆盖了全省80％以上的行政村。
这一平台不仅可为更多优质商品下乡创造条件，农民还可以利用这一平台，让更多当地的农产品进城。张庆告诉记者，村里种植的草坪很有特色，此前就远销天津、长春等全国数十个城市，现在当地的草坪产业在平台上推广，前来询价、谈合作的人越来越多了。
辽宁省农村经济委员会信息中心副主任贾国强说，农民把握市场信息的能力有限，像益农信息社这样的平台可帮助农民降低交易成本，同时还可提供新技术介绍、涉农政策咨询、便民缴费、电商等服务，提高农民抵御市场风险、增收致富方面的能力。
平台采用政府推动、企业运营的模式，物流、电商等服务商可依托这一平台开展各项服务。目前，平台加强与电信、银行、保险、水电气等相关服务商的合作，为农民提供更多便民服务。
在辽宁负责运营这一信息平台的企业——新益农信息科技有限公司董事长符文章说，看好农村市场潜力，希望通过企业提供的各项服务，让农民可以足不出户就享受到各种生产、生活服务。
6月，农业部下发《关于开展信息进村入户工程整省推进示范的通知》，对10个“信息进村入户”整体推进省提出进一步明确要求。其中，辽宁、江苏、江西、河南、四川5省，年底益农信息社在行政村的覆盖率将达80％以上，做到公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务四类服务全覆盖。
据了解，中国力争到2020年，将益农信息社基本覆盖所有县和行政村，最终将把全国行政村连成一张网，形成农业大数据，提高政府决策能力和水平，向农户和新型农业经营主体精准推送信息。（新华社）
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