“慢生活”渐成中国城市生活新时尚

中国东北的最大港口城市大连近日提出将在核心城区推出“公交＋慢行”的绿色交通组合，以提升居民的出行环境和城市品质。时下，慢跑、步行慢道、“慢城”……让生活从“求快”向“求慢”转变，正逐渐成为中国许多城市的新时尚。
目前，大连市规划局正对《慢行交通系统规划》进行公示，根据这一规划，大连将在中心城区划分3类步行交通分区，在步行区域内，大连将设置7处“限速街区”，限速街区限速时段内，大部分次干路和支路行驶车速要限制在30公里／小时以内。此外，大连还规划了自行车骑行线路、滨海滨河景观路，为市民提供亲水休闲慢行空间。
大连市城市规划设计研究院副院长隽海民说：“步行＋公交这种出行方式，一方面减少了汽车尾气排放和交通拥堵，另一方面也有助于市民享受慢节奏生活。”
辽宁省省会沈阳市最近按照国际马拉松赛道标准对全长42公里的浑河滨水慢道进行维修改造，慢道串联起多个滨河公园等景观带，满足了市民徒步和骑行的需求。
“慢跑已经成为我生活中非常重要的一部分，工作一天之后，压力很大，有时整个人精神状态很不好，在河边跑一跑，让我的心情得到释放。”家住沈阳浑南区的32岁市民刘宝刚告诉记者。
除了户外慢步、慢跑，通过徒步、骑行等形式进行长途旅行的中国人也越来越多。9月2日发布的《中国徒步旅游发展报告》显示，中国目前有3．8亿人进行体育运动，有1．3亿人开展徒步旅行、休闲户外等泛户外运动。参与徒步旅行的中国消费者总体呈增长趋势，新鲜血液不断流入。
中国一些城市提出打造“慢城”来吸引更多的旅游者。有着2500多年建城史的扬州市提出打造国际慢城，在这里，游客可以吃早茶、逛小巷、听昆曲，感受千百年来传统中国人悠闲自得的文化和生活方式。
“中国传统文化里一直有淡泊从容的精神追求，趁着休假，到老城里找一找从前那种慢生活，给心灵放个假，调整一下生活状态。”90后的职场新人何丽说。
中国人民大学社会心理研究专家韦庆旺认为，随着经济社会快速发展，越来越多的人感受到竞争带来的巨大压力，“慢生活”使人们能够有更多机会舒缓心理压力，从而更好地面对生活和工作。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost