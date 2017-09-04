e租宝案主犯被判无期：规模最大庞氏骗局

法媒称，据中国国家媒体今天报道，e租宝两名高管被判无期徒刑，另有24人受到刑罚，这是中国规模最大的庞氏骗局。
据法新社9月12日报道，在2014年至2015年间，e租宝骗取了90多万投资者76亿美元的资金。在这一案件旷日持久的审理过程中，e租宝老板们极度奢靡的生活方式引起了人们的广泛关注，同时也让人们看到了中国金融行业广泛的欺诈和腐败行为，该公司网站上的大部分项目被指纯属编造，并动用新投资者的资金偿还旧债。
e租宝母公司钰诚集团董事长丁宁在北京的一家法院被判处终身监禁，受到的指控包括集资诈骗、非法拥有枪支等等，另一名公司高管丁甸也被判处无期徒刑。法院还判处其他被告3至15年有期徒刑，并对钰诚集团处以约19亿元人民币的罚金。
据中国媒体称，丁宁将一枚粉钻戒指和位于新加坡的一栋豪华别墅送给其公司总裁，同时他的秘书们穿的都是路易威登和古驰这样的奢侈品牌服装。据报道，在侦查过程中，公司管理人员将财务文件埋进了位于安徽省东部的公司总部附近的地底下，警方动用了两台挖掘机，花了20个小时才将这些文件挖出来。
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