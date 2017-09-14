英媒猜测未来中国国产航母配置：常规动力+弹射起飞？

据英国《简氏防务周刊》网站9月11日报道称，日前，在中国武汉船舶研发基地，近似航母建筑进行改建的照片被曝光，这似乎表明中国第3艘航母的相关研发工作正在进行之中。
据此前的网络照片显示，航母陆地模型的舰岛上部已被升高，以方便搭载相控阵雷达的天线阵列。相控阵雷达主阵列板上方的较小方形孔意味着，未来新型航母很可能配备双波段相控阵雷达。此外，目前出现的陆地模型舰岛顶部的主桅杆也进行了改造，覆盖其上的可能是一组天线。目前这一配置仅是推测性的，但它或许包括用于超高频通信、数据链接和导航的天线。
报道称，这使其不同于国产001A型航母。该航母于今年4月下水，目前正在大连进行舾装。尽管001A型航母仍将大部分天线和传感器安装在舰岛的上部和主桅杆上，但很可能配备类似于安装在中国首艘航母——辽宁舰上的雷达。
外媒认为，武汉航母陆地模型的另一大改建是拆除了滑跃式起飞甲板部件，令外界对新航母的甲板配置产生了更多期待。最近，有网络照片显示，1架经过改造用于弹射起飞的歼-15原型机被安置在其中1台弹射器上。目前尚不清楚该弹射器是蒸汽动力系统的，还是电磁系统的，而且也不清楚研发试验是否已进入弹射飞机的阶段。
报道称，日前公布的照片并未清楚显示舰岛的后半部，但没有迹象显示将进行任何重大改建，以适应航母向核动力的转变。这表明未来的国产新航母将保持传统动力。
外媒预计，中国第3艘航母将在上海附近长兴岛的江南造船厂进行建造。目前，尚未有证据表明建造工作正在进行之中，而且外界猜测第3艘航母的建造工作已被推迟，设计上进行修改，以纳入电磁弹射器，而非蒸汽动力弹射器。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost