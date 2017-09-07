摩拜单车进入马来西亚

中国共享单车公司摩拜6日宣布正式进入马来西亚市场，其选定的第一站是距离首都吉隆坡40公里的雪兰莪州首府沙阿兰。
在当天的启动仪式上，摩拜单车海外拓展负责人克里斯·马丁宣布，将与本地房地产开发商SP Setia公司合作，先期投入几百辆单车，并逐步扩展网络，预计年底前进入吉隆坡、槟城等其他马来西亚主要城市。
据悉，摩拜在马来西亚的本地支付选择了美国的信用卡支付服务商Stripe，还与本地品牌合作为单车骑行中可能出现的交通事故投保。此外，为了培养用户习惯，摩拜单车宣布，在马推广期的押金仅9林吉特（约合14元人民币），而每半小时的费用是1.5林吉特（约合2.3元人民币）。
和中国以及欧洲一些自行车文化发达的国家不同，马来西亚很多城市缺少自行车道，当地人更习惯了骑摩托车出行。此外，马来西亚炎热的天气也将是另外一个挑战。
不过，马丁认为，共享单车要想成功，需要的不仅是把单车放上街道那么简单，还要有系列配套措施，在这方面摩拜已经成功改变了很多用户习惯。
据摩拜公司介绍，截至目前，摩拜已在全球170个城市开展了服务，拥有１亿注册用户，投放联网单车达700万辆。（新华社）
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