大陆完成全球首个海水量子通信实验 上天入地下海可期

台媒称，在大陆“京沪干线”量子保密通信骨干网达到开通条件的同时，上海交通大学日前也完成全球首个海水量子通信实验，在国际上首次验证了水下量子通信的可行性，将量子通信运用扩大至全球。
据台湾中时电子报9月6日报道，由上海交大教授金贤敏领导的团队，在海水量子通信有突破性进展。金贤敏表示，海水能否作为量子通信通道一直是未解之谜，虽然英美科学家做过一些理论研究，但迄今未进行过实验探索。此次，他们在实验中选择光子的极化作为资讯编码载体，并通过类比证明，即使经历了海水巨大的通道损耗，极化编码的光子也只会丢失，而不会发生量子比特翻转。也就是说，只要存留下少量单光子，仍可被用于建立安全密钥。
报道称，这项最新研究成果已在8月发表在国际光学领域著名期刊《光学快报》杂志上，并被选为编辑推荐文章，也马上引起国际科学杂志《新科学家》紧急追踪，并在8月23日以《首个水下量子纠缠将导致不可破译通信技术》为题，报道了最新成果。加拿大量子卫星专案负责人托马斯·詹内怀恩对《新科学家》杂志表示，虽然以前也讨论过水下量子通信的想法，但一直没有任何人做过这样的实验。
金贤敏指出，虽然目前只是朝水下量子通信迈出了第一步，离实用化的水下、空海一体量子通信连线和网路还有一段距离，但实现量子通信技术上天、入地、下海的未来前景可期。
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