苏联重型飞机制造技术已向中国转移 可造安-225大运

俄罗斯《独立报》网站9月5日发表了米哈伊尔·谢尔盖耶夫的题为《莫斯科把苏联的剩余遗产交给北京》的报道。报道称，中国正在完成对苏联重型直升机和飞机制造经验的收购。中国空域产业集团已经从乌克兰人手中获得安-225“梦幻”重型运输机的图纸。随后，俄罗斯又以联合研制的形式向中国转移了米-26重型直升机的生产技术，中国将在国内组装这一机型。俄罗斯还将以类似条件向中国转移远程干线客机的生产技术。
据塔斯社报道，乌克兰安东诺夫公司向中国空域产业集团转让了全世界最大的运输机安-225的所有权和图纸、设计文件的使用权。中国公司计划在2019年上半年制造出第一架该型飞机。
乌克兰和俄罗斯没有能力或意愿独自利用苏联重型飞机的技术成果。中国人则很愿意购买这些宝贵知识。收购的形式各不相同：对俄罗斯是建立合资企业，对乌克兰是一次性交易。
除了制造“梦幻”的经验外，前苏联地区还有中国人欠缺的重型直升机和客机的制造经验。因此，他们对掌握技术的人保持着兴趣。
俄罗斯技术公司国际合作和地区政策部主任维克托·克拉多夫表示，俄中或将在今年年底签署AHL重型直升机的合同。这种直升机被专业人士称为米-26“光轮”的直接继承人。中国人目前还无法独立制造这种机型。
克拉多夫介绍说，与中国的合资企业和俄印合作的卡-226T直升机项目不同：与中国的合作形式是所谓的技术伙伴关系，中方负责设计和生产直升机，俄方充当技术伙伴。
俄中未来的远程干线宽体客机C929项目也是类似情况。中国人希望在此框架内获得自己没有的远程干线飞机制造经验和复合材料技术。
5月底，中俄国际商用飞机公司（CRAIC）在上海挂牌成立，它将负责两国宽体飞机项目的运行工作。该项目预算约130亿美元。
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