人民币对美元汇率升破6.5

【英国《金融时报》网站9月7日报道】人民币对美元汇率16个月来首次升至1美元兑6.5元人民币以上，促使人们预计人民币将在中国共产党第十九次全国代表大会召开前保持坚挺势头。
随着北京控制资本外流的行动逐步缓解人民币所承受的压力，在岸人民币汇率今天上涨0.5%至1美元兑6.49元人民币，为2016年5月以来最坚挺的水平。
这意味着自今年初以来，中国货币已升值6.6%，抵消了去年的跌幅。
推动人民币升值的主要因素似乎是美元全面走软。衡量美元对一篮子货币汇率的指数下挫0.5%至91.852，逼近2015年1月以来的最低水平。
离岸人民币汇率涨幅高达0.6%，升至1美元兑6.4975元人民币。
人民币走强也在中国外汇储备规模保持稳定一事上有所反映。8月份，中国外储连续第七个月上升，达到3.092万亿美元。
【彭博新闻社网站9月7日报道】中国8月外汇储备连续第七个月增长，而人民币的单月升值幅度也创下至少10年来的纪录。
经济基本面持稳让投资者对人民币恢复信心，但中国的资本管控措施仍然严格，上个月出台了一些针对海外投资的新规，详述了对“不理智的”海外收购行为进行打压的计划。
美国万神殿宏观经济学研究公司首席亚洲经济学家弗雷亚•比米什称：“中国政府仍在严控资本外流。”由于十九大即将召开，“他们一直提防着可能动摇稳定的资本外流现象，严格的管控政策似乎正在产生效果"。
中诚信国际信用评级有限责任公司的一包分析师说：“随着人民币走强和资本外流压力减轻，中国央行没有理由像去年一样消耗外汇储备，因此总的来说，我们将看到中国的外汇储备在今年剩余时间里稳定在3万亿美元以上。”
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