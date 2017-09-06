美驻亚太海军为何“带病上岗”

美国国会众议院7日就海军战备情况举行听证会。美国一些官员承认，美国驻亚太地区海军存在水兵训练不足和装备养护不到位等问题。但分析人士指出，美军近来在亚太海域事故频发，暴露出美国驻亚太海军存在多重隐患却继续“带病上岗”，这给亚太海域安全带来严重威胁。
缺乏训练
在听证会上，美国海军作战部副部长比尔·莫兰说，他对第七舰队的运行状况存在严重误判。他说：“我多年以来一直认为驻日本部队是我们最高效、最有经验、训练最充分的部队，因为他们执行任务的时间很多，但这是一个错误的假设。”
一同参加听证会的政府问责局国防军备事务主管约翰·彭德尔顿表示，他在2015年的一份报告中发现，美国海军驻日本横须贺港和佐世保港的军舰都没有专门的训练时间，“导致这些军舰上的水手没有完成他们所需要的训练”。
根据这份2015年的报告，基地位于美国本土的军舰每27个月的服役周期中，约有19%的时间接受维护，约41%的时间用来训练，约22%的时间执行任务，其余时间待命。基地位于西班牙的军舰每24个月的服役周期中约有33%的时间接受维护，17%的时间训练，50%的时间执行任务。而基地位于日本的军舰则每24个月中有33%的时间接受维护，67%的时间执行任务。
美国政府问责局通过走访发现，不少水兵被派遣到舰船上服役时并未受过足够的训练，在开始服役后每周平均需要工作108个小时，远超海军所规定的80小时。
2015年的报告援引一名海军军官的话说，基地设在日本的美军水兵没有时间训练，只能在海上执行任务时“抽空”训练。而政府问责局在其2017年的一份报告中说，现行做法“侵占水兵的睡眠或空闲时间”。
“无证上路”
美国海军驱逐舰“麦凯恩”号上月21日在新加坡东部海域撞上商船，造成10名水兵死亡。这是今年以来在太平洋海域发生的第四起美国军舰碰撞事故。
据美国媒体报道，第七舰队早就存在水兵过度劳累且训练不足的问题，而海军在了解这一问题的情况下，并未采取任何改正措施，最终酿成惨剧。
在听证会上，政府问责局还指出，截至6月，美国海军以日本为驻地的驱逐舰和巡洋舰有37%作战训练认证已经过期，其中超过三分之二已经过期5个月以上。这意味着在亚太海域航行的一些美国军舰是“无证上路”。
莫兰也表示，位于西太平洋的水面舰艇开始越来越多地提交特别申请，要求在没有达到维护要求或者相应证件不齐的情况下执行任务。
“特别申请书的数量正在以令人警惕的速度增加，这应该让我们停下来想一想目前第七舰队的水手面临多大的压力。”莫兰说。
横行霸道
今年以来，美军在亚太地区军事动作频频：不仅有“卡尔·文森”号、“罗纳德·里根”号、“尼米兹”号三艘航母集结西太平洋，而且从东北亚到东南亚，再到南亚地区军演不断。
美国军事专家布赖恩·克拉克说，和1998年相比，平均每艘海军舰艇工作量都上升了20%，派遣海外时间也上升20%。美国《华尔街日报》评论说，频繁撞船暴露出的问题意味着美国海军或正面临一个“崩溃点”，海军指挥官要考虑是否应该用牺牲安全性来满足司令部难以达到的要求。
资深军事评论员石宏认为，第七舰队的问题更多的是在管理层面。“第七舰队日常的训练水平确实有所下降，还有就是盲目自信，比较蛮横。‘菲茨杰拉德’号撞船很可能是舰长不顾避让规则，强行超越引起的。”
近年来，美国海军在亚太海域颇为繁忙，打着“航行自由”和“维护地区秩序”的旗号，不断派出军舰四处耀武扬威，频频扰乱地区航行秩序。人们不禁要问，这种行为到底是在行使“航行自由”还是“横行自由”？
国防科技大学国际关系学院外军研究中心副主任方晓志说，美国军舰从太平洋一侧跑到另一侧，其目的就是要制造地区紧张局势，挑起事端，破坏和平稳定，进而浑水摸鱼，从中渔利。“从未来发展来看，美军实施的所谓‘航行自由’行动还将呈现密集化趋势。但是，由于这种行动毕竟是不义之举，不得人心，因此最终会自食其果，搬起石头砸自己的脚。”（新华社）
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