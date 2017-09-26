达到日本现在人均消费水平 中国消费市场还需扩五倍

日媒称，中国消费市场规模在2013年超过日本，2015年已相当于日本的1.7倍。今后，随着民众收入水平的上升，中国消费市场无疑将长期呈扩大趋势。
据日本《富士产经商报》9月25日报道，近年来，不仅沿海地区，中国内陆城市年轻人的穿衣打扮也接近发达国家的年轻人，对服装不全看重实用性，时尚因素正起着引领作用。特别是女性时尚的变化非常彻底。不少人阅读讲谈社的《ViVi》杂志，学习着装、化妆、美容技巧。
报道称，这是因为全球性品牌产品不仅在中国沿海地区，在内陆地区也有越来越多的专卖店。但是，最重要的原因是，中国人已经变得富裕。
那么，中国的消费市场到底有多大呢？据世界银行的最新数据，中国家庭最终消费支出在2010年时只相当于日本的七成，但其后因民众收入水平上升，中国消费市场规模在2013年赶超了日本，到2015年已达到517万亿日元，相当于日本的1.7倍。美元升值和日元贬值也起了一定作用，总之中国消费市场规模在五年里实现了2.7倍的快速增长。
报道称，中国的消费需求随着民众收入水平的进一步提高，将呈扩大倾向。中国2015年的人均年消费额为38万日元（约合2.24万人民币），相当于1971年日本的水平。如果假定要达到现在日本的消费水平，中国整个消费市场还需要扩大五倍。
《富士产经商报》认为，今后中国消费的增长点是什么呢？姑且把中国大致分为沿海城市、内陆城市和农村地区三大部分。首先，在北京、上海等沿海城市，最新款的进口车畅销，英语培训班等很受青睐。在这些地区流行的事物已经跟在发达国家没有太大区别。最新款的iPhone X和蓝牙音箱等独特的商品，在中国的沿海城市也不断增多，就跟在纽约、巴黎和东京一样。优衣库的例子说明，高品质是关键。该公司当初采取了低价格路线，但被认为商品质量不高，因此销售额上不去。但是，当公司以跟东京相同的价格来销售商品后，销量得到大幅增长。
报道称，在中国内陆城市，可以预料会出现追赶沿海城市的消费形式，现在已经进入到享受时尚和音乐的阶段。但是，廉价的国产车和智能手机、家电产品销量很好，这跟沿海城市不同。今后外资品牌车、钢琴学习班等现在在北京、上海流行的事物，将来在内陆城市也会有市场。居住着5亿人的内陆城市才是帮助消费扩大的大众消费市场。
报道称，农村地区也会因企业进驻增多和农业技术提高，而得以切实提高收入水平。冰箱等白色家电和智能手机的普及率较高，但能够享受时尚、音乐的家庭还不多。今后，不仅拥有拖拉机，也拥有私家车的家庭将会增加。跟日本的农村一样，由于缺乏地铁等公共设施，汽车很可能成为生活必需品。利用智能手机的网络购物也还有发展的空间。
《富士产经商报》认为，中国消费市场的扩大对日本企业来说也是巨大的商机。比如，在沿海地区，可以大力发展个性化的商品和服务。在内陆城市，要积极适应新富阶层需求的扩大。面对农村地区，要通过网络销售来开展经营。日本企业可以针对不同市场采取不同战略。
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