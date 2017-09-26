路透：“摇头党”将牵制德法“重启欧洲”

路透社柏林9月24日刊发文章称，由于所属党派遭遇1949年以来最糟糕的选举结果，加上在国内面临更分裂的政治局面，德国的安格拉·默克尔可能会被迫控制她与法国总统埃马纽埃尔·马克龙联手改造欧洲的计划。
联盟政党质疑“欧洲理念”
预测显示，在今天的德国大选中，默克尔所属保守派政党获得的支持超过了其他任何政党，从而确保她将赢得第四个总理任期。但是，她的党派出现了自德国在二战结束后首次大选以来的最糟糕表现，唯一的权力之路可能就是与绿党和自由民主党结成难以掌控、未经过考验的三方联盟，而绿党和自民党都猛烈抨击马克龙的欧洲理念。
在接下来的4年里，默克尔还将被迫应对一股更具对抗性的反对势力，那就是疑欧、反移民的德国选择党。该党利用了公众在默克尔2015年决定向大批移民开放德国边界之后爆发的愤怒情绪。
德国选择党可能会超出民调的预测，获得13%以上的选票。他们将成为20世纪50年代以来第一个进入德国议会的极右翼政党。
掌权12年以来，默克尔已经习惯于亲密的联盟和毫无杀伤力的议会反对派。上述局面对她来说是前所未有的。
德国马歇尔基金会柏林办事处负责人托马斯·克莱内－布罗克霍夫说：“我认为，欧元区改革是新政府面临的最重要的外交政策议题。”
不过，他预言，默克尔的保守派政党、自民党和绿党组成的所谓“牙买加”联盟（因为代表这三个党派的黑色、黄色和绿色是牙买加国旗的颜色）很难做到这一点。
绿党今晚说，该党的优先重点是“更强大的欧洲”。自民党则反对采取进一步的措施以实现欧洲政策一体化。
他说：“未来将有一个摇头党、一个点头党和一位渐进主义的总理。这不是法德大交易的理想条件。”
或重新陷入欧元区危机
在持续数年的经济和金融危机以及英国去年投票决定脱离欧盟造成新打击之后，马克龙在竞选法国总统时承诺将与德国联手“重启欧洲”。
他将于26日在巴黎索邦大学讲话时阐述自己的理念。马克龙建议设立欧元区财政部长和预算。尽管默克尔所属的政党对此颇有疑虑，但她大致支持这些理念。
不过，如果自民党成为执政伙伴，德国选择党在议会高声反对，那么让她的新联盟和广大公众接受欧洲进一步一体化的前景就会增加许多挑战。
自民党在竞选纲领中呼吁分阶段取消欧洲稳定机制的救助基金，修改欧盟条约以便允许各国脱离欧元区。其年轻的党首克里斯蒂安·林德纳在竞选期间公开呼吁希腊重新开始使用德拉克马。绿党议员弗兰齐丝卡·布兰特纳在接受本社记者采访时说：“就欧洲而言，自民党在某些议题上与德国选择党的观点差别不大。如果他们的所有理念都能付诸实施，我们就会重新陷入欧元区危机。”
深入一体化未达成共识
自民党将不会是默克尔的联盟里唯一难对付的盟友。
德国选择党的强劲表现可能会迫使她在巴伐利亚州的姐妹政党——基督教社会联盟——在该州明年即将举行选举的情况下进一步向右转，而基社盟在难民危机期间已经成为她的眼中钉。在今后4年里，默克尔的保守派阵营的首要重点之一可能是重新赢得叛逃到德国选择党的选民。这需要她的阵营在移民和欧洲问题上采取更强硬的立场。
早在大选前，接近默克尔的官员就在淡化欧元区改革的紧迫性，认为加强欧洲边界安全和欧盟各国合理分配难民是更重要的优先重点。
一位德国高官上个月在接受本社记者采访时说：“与第二次欧元区危机相比，第二次难民危机将对欧洲造成更大的损害。”
这些官员提到欧洲经济在不断走强，认为马克龙的欧元区计划并非他当选的原因，反而使他险些无法当选。
贝塔斯曼基金会去年的一项调查显示，只有41%的法国人认为欧洲需要进一步实现政治和经济一体化，比欧盟的平均水平低10个百分点。
该调查还显示，德国人和法国人对马克龙设立欧洲财政部长和制定欧元区预算的理念最感到怀疑。
只有31%的法国人和39%的德国人认为应该像马克龙建议的那样，用欧元区预算帮助经济较弱的国家。
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